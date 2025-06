Boric recibe a reyes de Bélgica en La Moneda y apunta a estrechar lazos

El Rey Felipe y la Reina Matilde de Bélgica fueron recibidos este martes en La Moneda por el Presidente Gabriel Boric.



El Mandatario se reunió primero con los monarcas, a quienes hizo un recorrido por Palacio, para luego pasar a un encuentro ampliado en que participaron delegaciones de ambos países.



Durante la visita, el Jefe de Estado apuntó a estrechar lazos entre Chile y Bélgica, poniendo énfasis en el escenario mundial actual marcado por conflictos bélicos. Esto, en medio de la guerra entre Israel e Irán en Medio Oriente.



“Bélgica es uno de los socios comerciales importantes de Chile dentro de la Unión Europea y es como decimos un like-minded country, un país con el cual compartimos valores y por lo tanto de estrechar nuestros lazos es uno objetivo importante para nosotros”, dijo Boric.



Y luego agregó: “En particular, y lo conversábamos también con el Rey, en estos momentos tan violentos que estamos viviendo, que quizás hace unos años eran inimaginables para quienes pensaban que la historia había llegado a su fin, sin embargo, vemos que todavía hay mucha historia que contar y no necesariamente buena”.



“En ese sentido, quienes promovemos el respeto al derecho internacional, quienes promovemos el respeto a los derechos humanos, tenemos mucho que hacer en conjunto en este momento tan crítico de la humanidad donde la guerra ha vuelto a las primeras planas”, agregó.



El Mandatario destacó, además, que uno de los ejes y pilares centrales de la política exterior nacional “es la multilateralidad que da la diversificación de los vínculos, en el cual Chile está presente en el escenario mundial y con aliados como Bélgica levanta su voz”.



“Esta es una relación dinámica, pero que además tiene hoy día muchas posibilidades. Conversábamos con el Rey también las posibilidades que hay en materia cultural, en materia de energía, en particular a propósito del hidrógeno verde, en materia de astronomía, en donde me contaba el Rey que en Bélgica hay desarrolladores de tecnología que son tremendamente importantes con los cuales podemos también tener acuerdos de cooperación”, finalizó.