Boric también pidió la renuncia al secretario ejecutivo de la CNE por el error en las tarifas eléctricas

El Presidente Gabriel Boric pidió también este jueves la renuncia del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Mancilla, por su responsabilidad técnica en el cálculo de las tarifa eléctricas.



La información fue entregada en La Moneda por el ahora biministro de Energía y Economía, Álvaro García, quien reemplazó a Diego Pardow tras su renuncia.



“El Presidente me encomendó solicitar la renuncia al secretario ejecutivo de la CNE cosa que ya he realizado, y también iniciar una auditoría interna al interior de la comisión para ver cómo es que no se detectó esta este cobro indebido”, indicó García.



Agregó que el Mandatario le encargó “determinar los canales más efectivos para devolver estos recursos a las familias chilenas. No quiero adelantar canales aún, porque quiero interiorizarme con detalle de la mejor manera de hacerlo”.