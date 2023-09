Boric vuelve a llamar al diálogo y afirma que falta “capacidad de ponernos de acuerdo políticamente”

El Presidente Gabriel Boric realizó un balance a un año de la implementación del plan Copago Cero, que beneficia a las personas que se encuentran en los tramos C y D de Fonasa a recibir atención médica de forma gratuita en todas sus atenciones en el sistema de salud público.

En la instancia, respecto a la iniciativa, Boric sostuvo que “nos dijeron que no era posible. No recuerdo cuáles eran los apelativos, pero que era inconstitucional o que era ilegal, que había que pasar por no sé dónde”.

“Nosotros dijimos: no, esto sí podemos hacerlo, apretemos el cinturón por otra parte. Y como tenemos la convicción de que la salud tiene que ser un derecho y un derecho en el cual todos nos reconozcamos como iguales, la salud tiene que ser gratuita”, complementó.

De esta forma, el Mandatario aseguró que el Copago Cero ha beneficiado a más de un millón de personas y expresó que “son de esas pequeñas cosas que te lo agradecen en la calle”.

“Muchas veces nos quedamos con la lógica de la pelea, del adjetivo calificativo que ocupó algún dirigente partidario o alguien del Gobierno respecto al otro y se pierden estas buenas noticias y yo quiero decirles que vamos a seguir teniendo y que hay motivos para estar optimistas”, manifestó.

En esta línea, el Mandatario planteó que “el problema que tenemos en Chile no es que nos falte riqueza, no es que nos falte conocimiento, no es que nos falte diversidad, naturaleza. Es que nos falta capacidad de ponernos de acuerdo políticamente”.

“En general, tenemos muy buenas posibilidades y si nos ponemos de acuerdo para repartirlas mejor, todos los chilenos y chilenas van a ser un poquito más felices, vamos a tener condiciones de vida un poco más dignas”, afirmó.