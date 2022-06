Boric y quórum de 4/7: “Es difícil de creer que ahora se van a poner del lado de los cambios”

El Presidente Gabriel Boric se desligó de la propuesta impulsada por los senadores DC, Ximena Rincón y Matías Walker, para disminuir a 4/7 el quórum requerido por el Congreso para realizar reformas a la actual Constitución.



La iniciativa fue respaldada por Chile Vamos. El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) aseveró que en el sector “consideramos que el texto que ha presentado la Convención es extremadamente deficiente con muy pocas posibilidades de ser modificado a futuro”, explicando que buscan “seguir avanzando luego del 4 de septiembre en el proceso de obtener una nueva Constitución para Chile bien hecha”.



Consultado sobre el tema tras un conversatorio en la Universidad de Los Ángeles, California, Boric acusó que los parlamentarios “se demoraron un poco, la Constitución lleva más de 30 años, entonces que no vengan a plantear ahora”.

“Yo sé que se ha planteado antes esta iniciativa, pero la verdad es que quienes en su mayoría han estado del lado contrario a las transformaciones durante tanto tiempo es difícil de creer que ahora se van a poner del lado de los cambios”, añadió.



El Jefe de Estado aseveró que “el 4 de septiembre hay dos alternativas, aprobar la nueva Constitución o rechazar la propuesta de nueva Constitución, no hay otra alternativa. La derecha en pleno, sus partidos, Evópoli, RN y la UDI, decidieron jugarse institucionalmente por el Rechazo”.



“La derecha rechaza, están en su derecho, es totalmente legítimo, pero que no le digan a la gente que acá hay terceras vías, porque lo que se juega el 4 de septiembre son dos posiciones: aprobar o rechazar”, complementó.



De todas formas, afirmó que “me alegro que hoy día, ante la inminencia del plebiscito, sean más los que se suman a la necesidad de cambios, en buena hora. Lo discutiremos el cómo complementar aquello después del plebiscito, pero yo llamo a que no haya confusiones al respecto, el 4 de septiembre hay dos alternativas”.



“No me cabe ninguna duda que los partidos progresistas que han impulsado, y no solo los partidos, la sociedad civil que ha impulsado este proceso de cambio no va a estar en esa alternativa”, sentenció.