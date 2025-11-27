Bus con argentinos sufrió violenta encerrona en Tiltil: turistas venían en un “tour de compras”

Un bus con 60 turistas argentinos que había ingresado al país por el paso Los Libertadores sufrió este jueves una violenta encerrona en la comuna de Tiltil, Región Metropolitana.



El hecho ocurrió cerca de las 6:00 horas en la Ruta G-71, cuando dos vehículos bloquearon el paso y cinco delincuentes armados descendieron para intimidar a los pasajeros.



El ataque se produjo en el marco de un “tour de compras” que trasladaba a los visitantes hacia Estación Central. Los asaltantes golpearon al conductor y a varios pasajeros, robando dinero, documentos y celulares a 28 personas.



Los turistas quedaron sin pertenencias y tres de ellos resultaron lesionados.

El coronel de Carabineros, Marco Gutiérrez, precisó que “hay tres personas lamentablemente lesionadas, producto de golpes propinados por los delincuentes. Uno de ellos es el conductor, dos de ellos son pasajeros, lesiones de carácter leve”. El avalúo de lo sustraído asciende a 26 mil dólares, más de 24 millones de pesos.



La violencia del asalto y la magnitud del robo obligaron a coordinar acciones con autoridades argentinas para facilitar el regreso de los afectados, quienes perdieron sus documentos de identidad.



Franco Pivato, dueño del vehículo, relató que “pasando el peaje de la cuesta Chacabuco… le pegaron a los choferes, ascendieron al micro y asaltaron a todos los pasajeros”.



Pivato criticó la demora en la llegada de Carabineros, asegurando que “se demoró dos horas en llegar hasta donde estaba el coche… complicado”.



Sin embargo, la versión fue rebatida por la policía, que afirmó que una patrulla llegó al lugar 15 minutos después de recibir la denuncia.



El dueño del vehículo anunció que viaja a Chile para asistir a las víctimas, subrayando la gravedad del hecho: “Hay menores, bebés, de todo”.



Se trata del primer caso de estas características que afecta a un bus trasandino, lo que genera preocupación en torno a la seguridad de los viajes turísticos.