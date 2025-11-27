Home Nacional "bus con turistas argentinos que se dirigía a estación central suf..."

Bus con turistas argentinos que se dirigía a Estación Central sufrió violento robo

De acuerdo con el informe policial, 28 personas fueron víctimas de robo; la mayoría dinero en efectivo, documentos personales y cuatro teléfonos celulares.

Patricia Schüller Gamboa
Un violento robo sufrió este jueves un bus proveniente de Argentina que se desplazaba hacia Estación Central.

Según informó T13, de acuerdo con la información preliminar proporcionada por Carabineros, la máquina —con patente argentina— fue interceptada a eso de las 7:15 por dos vehículos de color negro, cerca de la intersección de la Ruta G-71 (Santa Teresa) con calle Huechún.

Desde los vehículos, de los cuales se desconocen mayores antecedentes, descendieron cinco sujetos con el rostro cubierto y premunidos con armas de fuego.

Los delincuentes procedieron a intimidar y golpear al y a algunos pasajeros, para luego robarles diferentes artículos personales, dinero en efectivo y aparatos tecnológicos, huyendo del lugar en dirección desconocida.

En total, de acuerdo con el informe policial, 28 personas fueron víctimas de robo.

El conductor explicó que el bus se desplazaba a Estación Central a realizar compras en el retail.

El coronel Marco Gutiérrez, de la Prefectura Santiago Norte, informó que los sujetos “los intimidan y les sustraen a 28 de ellos distintas especies particulares, dinero en efectivo y teléfonos celulares”.

“El monto de lo sustraído, de acuerdo a la información que ellos entregan, es muy cercano a los 26 mil dólares, muy equivalente a 24 millones de pesos”, agregó.

Sobre los heridos, en tanto, declaró que “hay tres personas lamentablemente lesionadas producto de golpes propinados por los delincuentes. Uno de ellos es el conductor, dos de ellos son pasajeros. Lesiones de carácter leve de acuerdo a la constatación que se hizo en el hospital de Tiltil”.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton (Referencial)
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

