Bus de RED cayó desde 30 metros en Cerro 18 de Lo Barnechea: habría estado sin pasajeros

Un bus del sistema RED cayó cerca de 30 metros por una pendiente en el Cerro 18, en la comuna de Lo Barnechea, generando preocupación entre vecinos del sector. El accidente ocurrió sin ocupantes en el vehículo, según los primeros antecedentes.

De acuerdo con la información preliminar, el bus del recorrido C01 había sido estacionado por su conductor, pero posteriormente se habría desenganchado, lo que desencadenó el incidente, recogió Emol.

A raíz de esta situación, el vehículo comenzó a descender sin control por la pendiente, provocando daños en su trayecto.

En ese contexto, impactó un poste del tendido eléctrico y barreras de contención, antes de continuar su caída.

Finalmente, el bus terminó su descenso en una quebrada, tras recorrer cerca de 30 metros. El hecho no dejó personas lesionadas, ya que no había conductor ni pasajeros al interior del vehículo.