Bus RED protagonizó fatal accidente en Peñalolén: ciclista falleció en el lugar

Un bus del sistema RED protagonizó un accidente fatal durante la tarde de este lunes en la comuna de Peñalolén, específicamente en la intersección de Río Claro con Los Baqueanos.

Según antecedentes preliminares, el conductor del vehículo no habría respetado la luz roja del semáforo, encontrándose de frente con un ciclista y, en su intento por esquivarlo, lo atropelló, impactó un paradero y posteriormente colisionó con el muro de una vivienda, recogió Radio Cooperativa.

A raíz de la violencia del impacto, el ciclista sufrió la amputación de una de sus extremidades y murió en el lugar.

El SIAT de Carabineros quedó a cargo de la investigación del accidente, mientras que el conductor fue detenido, aunque se confirmó que no se encontraba en estado de ebriedad.