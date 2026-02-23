¿Buscas suplementos o creatina? Guía de tiendas especializadas y qué hacer en Santiago

Si vas a entrenar y necesitas renovar tu stock de suplementos sin pagar de más, encontrar el lugar indicado es clave para tus resultados.

Ya sea para aumentar tus pesos, mejorar tu rendimiento o simplemente querer llegar al fallo, en esta guía conocerás diferentes tiendas con los mejores precios y variedad en proteínas o creatinas, dándote el dato preciso sobre qué hacer en Santiago para potenciar tu rendimiento deportivo.

Un clásico de la ciudad

SUPLES.CL

Para quienes buscan qué hacer en Santiago para potenciar su entrenamiento y mantener un estilo de vida saludable, visitar Suples.cl. Con más de 15 años de experiencia en el mercado, esta empresa se ha consolidado como un referente en la comercialización y distribución de suplementos alimenticios.

Con más de 34 marcas internacionales y nacionales, asegurando una variedad de sabores en proteínas, creatinas y productos de bienestar que difícilmente se encuentran en otros lugares. Además de sus precios bajos permanentes y ofertas mensuales, destacan por brindar una asesoría íntegra en sus varios locales de Santiago.

Los puedes encontrar en sus locales de Providencia (Luis Thayer Ojeda 0115) y Santiago Centro (Huérfanos 935), o en sus tres puntos de Puente Alto: Elisa Correa (Av. Concha y Toro 3955), Ciudad del Este (Av. Diego Portales 06303) y Plaza Puente (Av. Concha y Toro 26).

Qué hacer en Santiago para encontrar suplementos por Parque de Almagro

LordxFit

Ubicada en San Diego 174, Local 12, esta tienda se especializa en ofrecer disponibilidad inmediata de los suplementos más buscados por quienes entrenan en serio, garantizando productos originales y una atención ágil para no perder ni un día de entrenamiento.

Su catálogo es sumamente completo, abarcando desde creatinas originales y proteína whey de alta calidad, hasta fórmulas específicas de pre-entreno, quemadores de grasa y ganadores de peso. Además, cuentan con una línea dedicada al bienestar general que incluye colágenos, vitaminas, Omega 3 y opciones orgánicas, junto con accesorios esenciales como snacks y shakers. Es un lugar ideal no solo para los que van al gimnasio, sino también para runners y ciclistas que necesitan optimizar su rendimiento.

En sus vitrinas destacan marcas de prestigio internacional como Optimum Nutrition (ON), Inner Armour, Swanson o BioTech USA, asegurando que cada compra cumpla con los estándares más altos.

El outlet imperdible para ahorrar en proteínas y creatinas

OutletFit

Para los “adictos al gym” que siempre están viendo qué hacer en Santiago para que el presupuesto rinda más, OutletFit se presenta como la opción imbatible.

Con grandes descuentos en creatinas con hasta un 54% de rebaja y proteínas con hasta un 47% de descuento, ideal para quienes compran suplementos de forma mensual y buscan calidad sin pagar de más.

Lo que hace único a este outlet es su política de “Viernes de Descuento”, donde aplican rebajas adicionales a los precios ya rebajados, convirtiéndose en el momento perfecto para abastecerse. Su stock incluye marcas de alto rendimiento como Dragon Pharma, Applied Nutrition, Dr. Peanut y Titan Fit, además de una línea completa de aminoácidos (BCAA), snacks proteicos y una sección de ropa y accesorios.

Los puedes encontrar en su sucursal de Bellavista La Florida (Serafín Zamora 127), en su punto de recogida en San José de la Estrella (Santa Raquel 10390) y en su tienda de Puente Alto (Los Toros 05441).

Qué hacer en Santiago para encontrar las mejores marcas de nutrición

SuplesStore

Para los deportistas que buscan un respaldo serio en su nutrición, SuplesStore es uno de los referentes desde su fundación en 2016.

Su catálogo es uno de los más robustos del mercado chileno, trabajando con marcas como Optimum Nutrition, Muscletech, Dymatize, MyProtein y Applied Nutrition.. Ya sea que busques proteínas, creatinas o suplementos específicos de marcas como BioTechUSA o Nutrabio, en sus vitrinas encontrarás siempre innovación y calidad respaldada para un estilo de vida activo.

Cuenta con 5 tiendas físicas los puedes encontrar en Santiago Centro (Av. Portugal 412), Ñuñoa (Irarrázaval 2401), Peñalolén (Mall Paseo Quilín), Las Condes (Isabel la Católica 4394) y Maipú (Centro Comercial City Point, junto al SmartFit).