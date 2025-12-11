Búsqueda de concejala de Villa Alegre: Fiscalía plantea hipótesis de caída de vehículo al río Loncomilla

Nuevos antecedentes surgieron en el operativo que se desarrolla en el río Loncomilla, en la Región del Maule, en el marco de la búsqueda de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, desaparecida desde el pasado 15 de junio.

El fiscal regional del Maule, Julio Contardo, señaló que la investigación no se ha detenido, afirmando que “no hemos parado la investigación desde el momento en que tomamos conocimiento de la desaparición de la señora concejala. Y naturalmente, todas las hipótesis respecto de su desaparición están siendo investigadas, y así como hemos ido investigando, hemos ido descartando posibilidades o hipótesis”, recogió Emol.

Una de las hipótesis apunta a que el vehículo de la concejala, y posiblemente ella en su interior, habría caído al río Loncomilla.

“Dentro de esas hipótesis (…) aparece como un hecho probable, la circunstancia de que vehículo de la concejala, y también, probablemente, ella en su interior, se hayan precipitado a las aguas del río Loncomilla”, afirmó el persecutor.

Contardo explicó que la tesis se sustenta en registros de cámaras y datos de los teléfonos móviles. Indicó que “esto se basa fundamentalmente en cámaras que que nos dan cuenta del trayecto del vehículo, además de los celulares que ella portaba, mediante tecnología pudimos seguir mediante las antenas y que seguía el mismo rumbo de las cámaras, y estos terminan, o por lo menos cesan su emisión de ondas en el sector de La Balsa”.

Por ello, la caída del vehículo es una hipótesis activa, y “con tecnología pudimos establecer ocho puntos de interés” que hoy están siendo revisados por personal especializado.

Consultado sobre por qué estas diligencias no se realizaron antes, el fiscal explicó que “las características del río hacían imposible ingresar. Hoy día, las condiciones del río no son óptimas. Todavía tenemos mucho caudal, todavía tenemos profundidades del río, pues, que por sus características, es muy complejo, mucho sedimento, y la visibilidad es nula”.

El persecutor detalló que se están utilizando diversos equipos para detectar estructuras metálicas, señalando que “el trabajo que estamos haciendo es sobre la base de estos distintas medios que utilizamos, no solo el magnetómetro, hay otros elementos que establecieron la presencia de metal” similar a la estructura de un vehículo.

En las labores participa personal del Ministerio de Obras Públicas, la PDI con drones y equipos subacuáticos, y el Servicio Médico Legal, “solamente para anticiparse en el caso de hallazgo, porque tenemos que ver si tenemos un hallazgo”, afirmó el fiscal.

Contardo subrayó el impacto emocional que rodea el caso, indicando que “estamos súper conscientes de que esto genera una expectación, genera expectativas, estamos súper conscientes del dolor que hay detrás de esto para la familia, para sus hijas con las que me reúno permanentemente, y además para la comunidad y para el país, pero no vamos a parar de trabajar porque queremos, mediante esto, dar respuestas lo antes posible”.