Cámara de Diputados aprobó Acusación Constitucional contra Pardow: pasó al Senado

El libelo fue aprobado por 80 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones. El exministro de Energía fue responsabilizado por errores en cobros de tarifas eléctricas.

Patricia Schüller Gamboa
La Cámara de Diputados aprobó la Acusación Constitucional contra Diego Pardow, por 80 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones. El exministro de Energía fue responsabilizado por errores en cobros de tarifas eléctricas.

Según Emol, en la sesión, Pardow optó por no presentar cuestión previa y refutar directamente el libelo, a través de su abogado Francisco Cox.

Este denunció situaciones “inéditas”, como la obligación de asistir a la comisión revisora y la mención a la cónyuge del exministro en un caso de Transelec. “Ahora estamos metiendo a las familias en las acusaciones constitucionales”, criticó.

La defensa no convenció a la mayoría de las bancadas. Sergio Bobadilla (UDI) acusó al Frente Amplio de proteger a Pardow por sobre los consumidores: “Ese es el Frente Amplio, que pretende seguir gobernando”.

Mauro González (RN) sostuvo que el exministro “transgredió la constitución y las leyes”, mientras que Camila Musante (PPD) agregó que “no estaríamos en esta crisis si es que el exministro hubiese sido transparente”.

Con la aprobación de la AC, se conformó la comisión que llevará el libelo al Senado, integrada por Jaime Mulet (FRVS), Sergio Bobadilla (UDI) y Carla Morales (RN), ratificada por 89 votos a favor, 49 en contra y 3 abstenciones.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
4
