Cámara de Diputados aprobó cuestión previa y rechazó acusación constitucional contra Allamand

La acusación constitucional contra el excanciller, Andrés Allamand, fracasó en la Cámara de Diputados, que acogió la cuestión previa que planteó la defensa del exministro



La Cámara Baja aprobó dicha cuestión previa con 118 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones. De esta manera, la acción contra Allamand no cumple los requisitos para formularse y el trámite del libelo no prosigue.



La acusación, que llegaba con un informe negativo desde la comisión revisora, fue interpuesta por diputados del Partido de la Gente (PDG), independientes, de izquierda y de oposición el pasado 4 de mayo. El libelo acusaba al exsecretario de Estado de haber comprometido “gravemente el honor o la seguridad de la nación”, debido a la visita que realizó a España en febrero de este año, en medio de la crisis migratoria que afectó a las regiones del norte del país.



En el hemiciclo, que comenzó a las 11:30, la defensa de Allamand planteó la cuestión previa, debatiendo los fundamentos de la acusación y señalando que no reunían las condiciones reglamentarias para realizarse.



De esta manera, el “fondo” de la acusación no logró discutirse y se cayó definitivamente la acción interpuesta por algunos parlamentarios.