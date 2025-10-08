Cámara de Diputados despachó a ley la Defensoría de las Víctimas

Con 119 votos a favor, la Cámara de Diputados ratificó este miércoles los cambios introducidos por el Senado al proyecto que establece el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas. La iniciativa, originalmente presentada en 2021 bajo el gobierno de Sebastián Piñera, fue actualizada por la actual administración con nuevas indicaciones y acaba de completar su último trámite constitucional.



El nuevo servicio tendrá como misión garantizar el acceso a la justicia para personas que no puedan costear representación jurídica o que pertenezcan a grupos de especial protección. Entre sus funciones se incluyen orientación legal, asesoría y defensa jurídica, además de apoyo psicológico y social para víctimas de delitos. También se encargará de administrar el sistema de mediación familiar.



El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó que esta nueva institucionalidad permitirá avanzar en el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos. “El objetivo es llevar los derechos fundamentales y del ejercicio de la ciudadanía, a un nivel mucho mayor al fusionar las cuatro corporaciones de asistencia judicial”, explicó.



Gajardo subrayó que el proyecto responde a una necesidad urgente: “Aborda deficiencias que tenemos hoy día para la atención y el apoyo psicosocial que requieren las víctimas de los delitos violentos. Por lo mismo, crea esta Defensoría Nacional de Víctimas, permite que las víctimas de los delitos violentos puedan ser atendidos y apoyados psicosocialmente, pero también representados en el marco de los procesos judiciales en los que se ven envueltos. Y esa es una de las grandes deficiencias que tiene hoy día nuestro país”.



Finalmente, el ministro enfatizó la importancia de fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial: “El acceso a la justicia es clave para que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país tengan confianza en que la justicia puede resolver los conflictos que se someten a su conocimiento, tengan confianza en que se van a someter a conocimientos tribunales imparciales que van a resolver con forma de derecho y va a ser de forma oportuna. Y para ello requieren de apoyo psicosocial y también requieren de representación jurídica. Por lo mismo, este proyecto es tan relevante”.



BANCADA DE RN



La bancada de diputados de Renovación Nacional valoró la aprobación y despacho a ley del proyecto, una iniciativa largamente esperada que busca garantizar representación judicial gratuita para las víctimas de delitos violentos en todo el país.



La iniciativa fue retomada por la actual administración luego de que los parlamentarios de RN impulsaran la campaña “Nadie Me Defiende”, que buscó evidenciar la desprotección que sufren las víctimas frente a la delincuencia, mientras los imputados cuentan con defensores públicos provistos por el Estado.



Entre sus puntos centrales, la ley crea un nuevo servicio público dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que reemplazará a las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial e integrará la asesoría a víctimas de delitos, priorizando aquellos casos más graves como homicidios, secuestros, delitos sexuales, robos con violencia o intimidación, usurpaciones y delitos terroristas, entre otros.



En este sentido, el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), además de destacar la iniciativa del ex Presidente Piñera dijo que: “La aprobación de la Defensoría de las Víctimas es un avance histórico en la protección y acompañamiento de quienes han sufrido delitos”.



“Por demasiado tiempo, las víctimas se han sentido solas frente a un sistema que muchas veces privilegia al victimario por sobre su dolor. Con esta nueva institucionalidad, el Estado comienza a saldar una deuda pendiente y da una señal concreta de justicia y humanidad, poniendo a las víctimas en el centro de la política pública”, indicó.



Por su parte, el diputado Andrés Longton destacó que “se va a terminar con esa aberración de que solo los delincuentes tengan abogados patrocinados por todos los chilenos y las víctimas estén abandonadas del Estado”, subrayando que la Defensoría de las Víctimas “va a establecer algo que debería ser de sentido común: que las víctimas tengan una defensa patrocinada por el Estado, principalmente en delitos violentos”.



Finalmente, el jefe de Bancada de los Diputados RN, Frank Sauerbaun, además de destacar el compromiso del expresidente Piñera con las víctimas y cuya iniciativa fue impulsada por los diputados RN dijo que: “El día de la luz, con unanimidad, nos alegra que la izquierda se convenza de que las víctimas no tienen color político y de que necesitamos que efectivamente sean protegidas por el Estado que protege a los delincuentes con recursos de todos los chilenos”.



“Hoy día esa injusticia se acaba y estamos tremendamente satisfechos de que hoy día sea ley un proyecto impulsado desde nuestra bancada y también propuesto por el Presidente Sebastián Piñera”, finalizó.