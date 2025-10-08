Cámara escoge a diputados que revisarán acusación constitucional contra juez Ulloa: son de mayoría opositora

La Cámara de Diputados realizó este miércoles el sorteo para establecer quiénes serán los integrantes de la comisión revisora de la acusación constitucional que se presentó en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

El libelo es por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla.

Según consignó T13, la acusación fue presentada este martes por diputados oficialistas y de la Democracia Cristiana luego de que la Corte Suprema rechazara la remoción de Ulloa por no alcanzar el quorum.

Pese a que la acusación fue impulsada por el oficialismo, los congresistas que integrarán la comisión son mayoritariamente de oposición.

Integrantes de la comisión revisora de la AC contra Ulloa:

-José Carlos Mesa (P. Rep)

-Hotuiti Teao (ind.-RN)

-Frank Sauerbaum (RN)

-Alejandra Placencia (PC)

-Gustavo Benavente (UDI)

Al ingresar la acusación, los diputados oficialistas argumentaron “abandono de deberes” por parte del ministro quien se enfrentó a una posible remoción por supuestas infracciones reveladas en los chats con Luis Hermosilla.

Dichas infracciones eran traspasar a Hermosilla información sobre acuerdos y votaciones de las cortes, intervenir en nombramientos y no inhabilitarse en aquellas causas en las que tenía cercanía con intervinientes.

El diputado socialista, Daniel Manouchehri, uno de los impulsores de la acusación, aseguró que tienen ” la convicción de que el ministro vulneró gravemente la Constitución, vulnerando el principio de reserva, de abstención, de imparcialidad, de probidad, los cuales configuran un notable abandono de deberes”, consignó T13..