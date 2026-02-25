Home Nacional "cambio de mando: frei sería el único exmandatario que asistiría a..."

Según consignó La Tercera, Michelle Bachelet no estaría presente debido a que la ceremonia coincide con un viaje programado a Nueva York, donde participaría en la 70° sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), organizada por el Club de Madrid. Respecto a la ausencia de Ricardo Lagos, esta habría sido confirmada por su entorno y se enmarca en el retiro de la vida pública que anunció en enero de 2024.

Cambio de mando: Frei sería el único exmandatario que asistiría a ceremonia en el Congreso Nacional

Este miércoles se conoció que los exmandatarios, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, ya presentaron sus excusas para no asistir al cambio de mando, que se realizará el próximo 11 de marzo en el Congreso Nacional, en Valparaíso. Quien sí asistiría sería Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Según consignó La Tercera, Bachelet, quien ya se ha reunido con el Presidente electo, José Antonio Kast, no estaría presente debido a que la ceremonia coincide con un viaje programado a Nueva York, donde participaría en la 70° sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), organizada por el Club de Madrid.

De todos modos, se trataría de información preliminar que podría variar.

Respecto a la ausencia de Lagos, esta habría sido confirmada por su entorno y se enmarca en el retiro de la vida pública que anunció en enero de 2024. El histórico dirigente del PPD ha tenido escasas apariciones desde entonces, principalmente en procesos eleccionarios, por lo que su inasistencia no sería una sorpresa para el entorno de Kast, recogió Biobío,

El próximo 11 de marzo será igualmente una fecha significativa para él, ya que su hijo, Ricardo Lagos Weber, culminará su periodo como parlamentario tras 16 años de trayectoria legislativa.

Frei tendría confirmada su asistencia

Según el citado medio, quien ya tendría confirmada su asistencia es Eduardo Frei Ruiz-Tagle, decidido a participar de la tradición republicana, tal como lo hizo en el cambio de mando entre Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

Frei ha evidenciado acercamientos con el futuro mandatario, incluyendo una reunión en plena campaña, lo que derivó en la suspensión de su militancia en la Democracia Cristiana, colectividad que respaldó a Jeannette Jara.

El exjefe de Estado también sostuvo un encuentro con Kast tras su triunfo en la elección, manifestando disposición a colaborar con el próximo Gobierno, y lo acompañó en la reunión que mantuvo con el presidente de Panamá, recogió Biobío.

