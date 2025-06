Camila Nash responde a las críticas por su acento mexicano y hablar de su fama en Chile: “Que cansador…”

Luego de las críticas que provocó una entrevista que concedió al podcast mexicano, “Lidera T”, la exchica reality, Camila Nash, se pronunció y reaccionó a los cuestionamientos que recibió por parte de usuarios chilenos.

Consignar que Nash, en dicha conversación, llamó la atención por su acento mexicano y habló sobre su fama en nuestro país, algo que desató diferentes reacciones entre los internautas.

“Yo en Chile soy una figura pública, pues, soy famosa, entonces al tomar la decisión de venirme acá a Ciudad de México, dejé un montón de privilegios pues y estuvo re loco porque nadie me conocía”, comentó Camila en el podcast, añadiendo que “el año pasado fui a Chile y el señor del Uber me dice ‘me puedo sacar una foto con usted’ y yo ‘no hombre todas las que quieras, allá nadie me pela, por favor tome de mi tiempo, conversemos’”.

Además, indicó que “en Chile sí genero mucho afectos, me piden fotos en la calle, me saludan, pues me conocen muchísimo y quizás pienso yo que inconscientemente si yo ya necesitaba un break de toda esa atención porque sí tiene cosas muy padres, también se pagan bastantes costos de ser súper famoso”.

Bajo este contexto, y tras el revuelo que generó la entrevista, Nash alzó la voz y abordó el tema, a través de una serie de videos publicados en sus historias de Instagram.

“Que tiene de burla que yo diga que en mi país soy famosa, que cuente mi experiencia de vida allá, y además con mucho agradecimiento, o sea, gracias a la tele y gracias a la fama tengo mi red social, pude abrir un salón de uñas, me compré mi departamento, hice muchas cosas, o sea yo le debo todo a la tele, y estoy súper orgullosa del camino que hecho”, manifestó de entrada.

La ex “Mundos Opuestos”, a la vez, señaló que “les da con lo del acento que hablo así, que hablo raro, y que qué me creo, que blablá, oye que cansador, en serio, yo tendré mis razones para comunicarme así, especialmente si estoy dando una entrevista para un medio mexicano”.

“Los que han salido de Chile, saben lo difícil que es darnos a entender porque hablamos horrible, hablamos súper chileno y estar conversando todo el tiempo y estar todo el rato pausando, explicando cada palabra, cada modismo es súper incómodo. Por eso estoy una entrevista mexicana y me lo tomo en serio, pienso antes de hablar, no puedo llegar y soltar palabras chilenas así al viento”, subrayó.

Asimismo, afirmó que “no entiendo por qué les parece tan gracioso cuando podría serles súper interesante que una persona famosa en Chile se vaya a vivir un país como México como extranjera donde no conoce a nadie, nadie la conoce a ella y no tiene ningún privilegio. Si a ti te parece gracioso, ríete po”.

Por último, finalizó su descargo diciendo que “les voy a dejar el video en el que me están buleando, háganme bullying, hagan ruido, a mí me encanta que hablen de mí en todo caso. No saben lo relajante y lo delicioso que es para mí encontrarme con un chileno, o hablar por teléfono con mi familia y mis amigos y poder hablar sin pensar, me encanta, me encanta, es como uffff, por si alguien tenía una duda, eso”.