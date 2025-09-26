Home Nacional "camión choca contra poste de alumbrado público en providencia: ha..."

Camión choca contra poste de alumbrado público en Providencia: Hay restricción de pistas

El teniente José Villarroel, comisario de servicio de la 19° Comisaría de Providencia, explicó en un punto de prensa que el camión se estacionaba para realizar labores de descarga cuando “pasa a llevar estos cables y por proyección esto genera que se caiga el poste encima del camión y de igual forma el alumbrado público sobre la vía pública”.

Eduardo Córdova
El conductor de un camión impactó contra un poste de alumbrado público en la comuna de Providencia, Región Metropolitana. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Eliodoro Yáñez con Miguel Claro, según informó Enel Distribución a través de su cuenta de X.

La emergencia fue reportada cerca de las 6:48 horas, de acuerdo con Transporte Informa de la RM, lo que provocó restricción de pistas en Eliodoro Yáñez al poniente con Miguel Claro. Posteriormente, el tránsito comenzó a ser desviado por Manuel Montt. “Considere vías alternativas”, llamaron desde la institución, recogió Emol.

Un foco cayó sobre un vehículo en circulación y quebró su parabrisas. “Esta persona tendría lesiones solamente relacionadas con las esquirlas del parabrisas y no son lesiones de gravedad”, precisó el oficial.

El conductor del camión no resultó herido y no está detenido. Hasta las 7:00 horas, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) no reportaba clientes sin suministro eléctrico en la comuna.

Source Texto: La Nación / Foto: Meganoticias
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

