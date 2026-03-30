Camioneros descartan paralización tras reunión con el Gobierno en La Moneda

Los gremios de los camioneros descartaron una paralización por el aumento en el precio de los combustibles. Esto tras reunirse este lunes con autoridades de Gobierno en La Moneda.



Tras la cita desde el gremio comentaron que la principal solicitud del sector tuvo relación con el Índice de Costos del Transporte (ICT). Este es un indicador de valor mensual y se entrega el tercer día hábil después del 15 de cada mes por parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).



“El acuerdo dice relación con pedir al Gobierno primero, que se actualice el ICT, índice de Costo al Transporte. Y que se ponga en práctica un canal de denuncia para aquellos generadores de carga (las empresas que contratan el servicio de transporte). Porfiados, que no quieren entender que deben trasladar a tarifa los valores, los nuevos valores del petróleo”, dijo el presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC), Sergio Pérez.

Llaman a que no se proyecten alzas violentas

El dirigente reiteró su llamado a que no se proyecten alzas violentas en el precio de productos como los alimentos. “Los camioneros de Chile vamos a exigir que se cancele una tarifa de acuerdo con los nuevos costos, pero eso no influye nunca en que las papas van a subir un 50%. El kilo de papa podría subir, si es que un camión transporta mil kilómetros, unos $40, y eso no es el 50%”, aseguró.



El presidente de la CNTC descartó una paralización en exigencia de medidas paliativas para su sector. “Este problema no se resuelve con algunos cantos de sirena por ahí que dicen que hay que parar, que yo no sé qué vamos a lograr, qué solución podríamos tener si detenemos el abastecimiento a la nación”, dijo.



“Nos visitó el Presidente de la República porque encontró que era necesario enviar un mensaje a todos los camioneros de Chile y están absolutamente de acuerdo en que, si el petróleo baja, inmediatamente va a bajar el petróleo en Chile”, dijo en el contexto del encuentro del gremio en su sede.



Raúl Clavero, de Chile Transporte, comentó que “tuvimos el honor de que nos visitara el Presidente (José Antonio Kast), dándole la importancia que merece nuestro gremio, la industria, que es la primera parte de la cadena logística”.