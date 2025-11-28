Campeonato Nacional: Programación fecha 29 y dónde ver los partidos

El Campeonato Nacional 2025 vive sus últimos momentos, y desde este fin de semana se disputará la 29° y penúltima fecha de la competencia.
Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.
Desde este viernes 28 de noviembre al martes 2 de diciembre se desarrollará la penúltima jornada del certamen de Primera División, donde se disputarán duelos claves tanto en la parte baja, como en la zona de clasificación a copas internacionales.
El Campeonato Nacional 2025 vive sus últimos momentos, y desde este fin de semana se disputará la 29° y penúltima fecha de la competencia.
Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.