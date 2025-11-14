Home Nacional "campillai responde a kaiser: “los negacionistas deben estar..."

Campillai responde a Kaiser: “Los negacionistas deben estar lejos de La Moneda”

La senadora independiente dijo que “no me sorprende que (el candidato) quiera indultar a quien me dejó ciega. Su sector siempre ha justificado a criminales, sobre todo a quienes atentan contra los que vivimos en poblaciones”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

La senadora independiente, Fabiola Campillai, dijo que no le sorprende que el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quiera indultar al carabinero que la dejó ciega tras dispararle una bomba lacrimógena mientras se dirigía a su trabajo en la empresa Carozzi.

“No me sorprende que quiera indultar a quien me dejó ciega. Su sector siempre ha justificado a criminales, sobre todo a quienes atentan contra los que vivimos en poblaciones”, aseguró Campillai a través de su cuenta de X.

Para la parlamentaria los dichos de Kaiser “muestran una falta total de humanidad tremenda. No solo no sienten empatía, sino que los mueve el odio, la rabia y la ignorancia”.

Campillai agregó que “nunca más debe repetirse lo que me pasó a mí ni lo que vivieron las más de 400 víctimas de trauma ocular. Por eso, los responsables deben estar en la cárcel, y los negacionistas, lejos de La Moneda”.

Kaiser insistió este viernes en que indultará a todos los carabineros condenados en el estallido social, incluyendo a Patricio Maturana, quien fue procesado por lanzar la bomba lacrimógena que golpeó a la actual senadora Fabiola Campillai y la dejó ciega.

En entrevista con el podcast “Cómo te lo explico”, al candidato le consultaron específicamente por Maturana a lo que respondió: “En principio me encantaría soltar a todos” y argumentó que en el caso Campillai “la PDI investigó si se podía apuntar con la pistola lanza gases a la distancia y toda la cuestión. 99 de 100 no había cómo apuntar. Sin embargo, está condenado”.

Asimismo, sostuvo que “es la forma en que la Fiscalía encontró de perseguir una responsabilidad mayor de los uniformados (…) yo le voy a devolver a nuestros uniformados, que salvaron a Chile de caer en un golpe de Estado, les voy a devolver su libertad”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
Tras el receso: ¿Cuándo se juega la fecha 28 del Campe...

Luego de la pausa por la fecha FIFA y las elecciones presidenciales, el certamen de Primera División volverá dentro de unos días, con una jornada en la que los equipos que luchan por la permanencia jugarán en simultáneo.

Leer mas
Nacional
Sobreseen al Presidente Boric por contratar abogado pa...

Según informó Radio Biobío, la Presidencia de la República fichó en enero pasado a Jonatan Valenzuela Saldías mediante un trato directo por alrededor de $13.800.000, con el fin de que representara a Boric en la causa por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

Leer mas
Vanguardia
VIDEO: Millie Bobby Brown contesta a un fotógrafo que ...

La alfombra roja de la premiere de la quinta y última temporada de Stranger Things, celebrada en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, estuvo marcada por la controversia no confirmada y los gestos de cariño entre sus protagonistas. El evento generó una polémica para Millie Bobby Brown. En pleno photocall, un fotógrafo le pidió sonreír, a lo que la actriz, visiblemente molesta, espetó: “¿Sonríe? ¡Sonríe tú!”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
15
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/