Campillai responde a Kaiser: “Los negacionistas deben estar lejos de La Moneda”

La senadora independiente, Fabiola Campillai, dijo que no le sorprende que el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quiera indultar al carabinero que la dejó ciega tras dispararle una bomba lacrimógena mientras se dirigía a su trabajo en la empresa Carozzi.



“No me sorprende que quiera indultar a quien me dejó ciega. Su sector siempre ha justificado a criminales, sobre todo a quienes atentan contra los que vivimos en poblaciones”, aseguró Campillai a través de su cuenta de X.



Para la parlamentaria los dichos de Kaiser “muestran una falta total de humanidad tremenda. No solo no sienten empatía, sino que los mueve el odio, la rabia y la ignorancia”.



Campillai agregó que “nunca más debe repetirse lo que me pasó a mí ni lo que vivieron las más de 400 víctimas de trauma ocular. Por eso, los responsables deben estar en la cárcel, y los negacionistas, lejos de La Moneda”.



Kaiser insistió este viernes en que indultará a todos los carabineros condenados en el estallido social, incluyendo a Patricio Maturana, quien fue procesado por lanzar la bomba lacrimógena que golpeó a la actual senadora Fabiola Campillai y la dejó ciega.



En entrevista con el podcast “Cómo te lo explico”, al candidato le consultaron específicamente por Maturana a lo que respondió: “En principio me encantaría soltar a todos” y argumentó que en el caso Campillai “la PDI investigó si se podía apuntar con la pistola lanza gases a la distancia y toda la cuestión. 99 de 100 no había cómo apuntar. Sin embargo, está condenado”.



Asimismo, sostuvo que “es la forma en que la Fiscalía encontró de perseguir una responsabilidad mayor de los uniformados (…) yo le voy a devolver a nuestros uniformados, que salvaron a Chile de caer en un golpe de Estado, les voy a devolver su libertad”.