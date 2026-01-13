Canciller alemán asegura que régimen iraní estaría viviendo sus “últimos días o semanas”

Home Internacional "canciller alemán asegura que régimen iraní estaría viviendo sus “..."

En medio de las protestas y la fuerte represión que se registra en Irán, Friedrich Merz, canciller alemán, advirtió que “un régimen que sólo puede mantenerse en el poder a través de la violencia está, de hecho, acabado”.

Leonardo Medina
El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró este martes que el régimen iraní estaría viviendo sus “últimos días o semanas”, luego del aumento sostenido de las protestas y la represión en el país.

En diálogo con periodistas alemanes durante una visita a la India, Merz señaló que “creo que estamos viendo los últimos días o semanas del régimen iraní”. 

Asimismo, el canciller manifestó que “un régimen que solo puede mantenerse en el poder a través de la violencia está, de hecho, acabado”.

Además, indicó que esperaba que existiera “una posibilidad de terminar este conflicto de manera pacífica” y subrayó que Alemania está en estrecho contacto con los gobiernos de EEUU y de Europa.

Previamente, Merz había criticado la respuesta de las autoridades iraníes frente a las protestas, tildando de “desproporcionada” y “brutal” la represión, y a la vez, destacó la valentía de los manifestantes.

“Apelo al Gobierno iraní a que proteja a su población en lugar de amenazarla”, expresó Merz en su momento. 

Por su parte, Irán citó a los jefes de las misiones diplomáticas de Alemania, Francia y Reino Unido, debido al respaldo de estos países a las movilizaciones.

Consignar que según la organización internacional Human Rights, la represión de las protestas ha dejado un saldo de casi 650 fallecidos, incluidos nueve menores de edad.

Source Texto: La Nación
Leonardo Medina
