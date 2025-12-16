Home Nacional "canciller ante dichos de maduro a kast: le agradecería al dictado..."

Canciller ante dichos de Maduro a Kast: Le agradecería al dictador que proteja a su población

“El que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast”, expresó el gobernante en su programa transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Eduardo Córdova
El canciller Alberto van Klaveren se refirió la tarde de este martes en el Congreso a las declaraciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, contra el Presidente electo, José Antonio Kast, descartando la presentación de una nota de protesta.

Maduro, a diferencia de otros mandatarios de izquierda de la región, no felicitó a Kast por su victoria y señaló que “usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito si le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan”.

El ministro de Relaciones Exteriores respondió que “las opiniones del dictador de Venezuela no deberían sorprender a nadie”.

Asimismo, Van Klaveren sostuvo que “yo agradecería mucho que el dictador Maduro se dedicara más bien a proteger a su propia población, a evitar las torturas que se cometen en el país y todas las violaciones a los derechos humanos”.

Finalmente, el canciller descartó enviar una nota de protesta al país caribeño, argumentando que, “nosotros no tenemos relaciones diplomáticas en este momento con Venezuela, por decisión que tomó Venezuela. En consecuencia, no procede la presentación de una nota de protesta”.

Kast viaja a Argentina y le responde a Maduro: “Es un narcodictador”
Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Eduardo Córdova
