Canciller Urrejola por críticas a embajadores: “No hay ningún premio de consuelo”

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, se refirió a los cuestionamientos que han surgido en las últimas horas por las nominaciones de embajadores. La autoridad cree que los rumores pueden “dañar las relaciones bilaterales”.



La canciller respaldó las designaciones del Presidente Boric argumentando que estas decisiones son “parte de las atribuciones que tenga la oportunidad de nombrar a gente cercana al proyecto de gobierno, pero siempre buscando personas con todas las capacidades del cargo y a su vez respetando la carrera diplomática”.



Respecto a los nombres confirmados, la ministra remarcó que sus experiencias profesionales hablan por sí solas: “Es cosa de ver los currículums de esas cuatro personas nombradas ante ONU Ginebra, ONU Nueva York, OEA y OCDE para darse cuenta que aquí no hay ningún premio de consuelo”.



Sobre la crítica realizada por la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera (Adica), donde lamentaron la designación de algunos embajadores, la autoridad señaló que no se ha dejado de lado a los diplomáticos de carrera: “Recién se han oficializado el nombramiento de ocho embajadores: cuatro de carrera, cuatro políticos, manteniendo la paridad de género”.



Finalmente, sobre la designación de Bárbara Figueroa, uno de los trascendidos más criticados, aclaró que no se pronunciará al respecto y que “cuestionar la idoneidad de las personas por sus afinidades políticas, no es correcto”.