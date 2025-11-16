Home Nacional "carabineros atribuye a la alta demanda caída de comisaría virtual..."

Carabineros atribuye a la alta demanda caída de Comisaría Virtual

La institución atribuyó la falla a la sobrecarga de solicitudes. El teniente coronel Jorge Cárcamo explicó que se trató de “la alta demanda. Cuando esta aumenta, las maquinarias empiezan a reconocer y empiezan a aumentar sus capacidades”.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

La caída del sitio web de la Comisaría Virtual durante la madrugada de este domingo generó múltiples reclamos de usuarios en redes sociales, quienes no pudieron acceder a la plataforma para justificar su inasistencia a votar.

Carabineros atribuyó la falla a la sobrecarga de solicitudes. El teniente coronel Jorge Cárcamo explicó que se trató de “la alta demanda. Cuando esta aumenta, las maquinarias empiezan a reconocer y empiezan a aumentar sus capacidades”.

Añadió que el error podría aparecer en un primer intento, pero que “a lo mejor en el primer intento les va a salir el error, pero en el segundo las máquinas van aumentando sus capacidades, a medida que la necesidad y la demanda de la gente vaya aumentando”.

El oficial informó que ya se habían registrado más de 38.000 requerimientos realizados en Comisaría Virtual a lo largo de todo el territorio nacional. Recordó que en la elección anterior se emitieron 407.000 constancias y proyectó que “podríamos llegar incluso eso un poco más”.

En cuanto a la distribución regional, Cárcamo señaló que “la región que tiene hasta el momento la mayor cantidad de constancias validadas es la región de Antofagasta, con 6.000 validaciones”, cifra que seguirá creciendo durante la jornada.

Vocales de mesa que no se presenten arriesgan multa de hasta $554.120
Source Texto: Aton / Foto: Aton
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Artés descarta un apoyo a Jara si ella no cambia su pr...

“Si no acepta puntos programáticos nuestros, no, porque para tener más de lo mismo, para tener neoliberalismo día y noche, no”, señaló al llegar al Colegio Santa María de Maipú para emitir su voto en las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Leer mas
Vanguardia
El apodo con el que Arturo Vidal se refería a Camilo H...

“El matrimonio terminó evidentemente muy mal”, consignó la periodista Cecilia Gutiérrez. Lo demandó por una tienda, un dispensario que él ahora administra, pero ella asegura en la demanda que toda la inversión fue de ella.

Leer mas
Nacional
Kast tras emitir su voto: “Todas las imágenes qu...

El candidato del Partido Republicano dijo que espera pasar a segunda vuelta y que, en el caso contrario, “yo en el acto siguiente le daría mi apoyo a quien sea una lista distinta a la del gobierno”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/