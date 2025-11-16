Carabineros atribuye a la alta demanda caída de Comisaría Virtual

La caída del sitio web de la Comisaría Virtual durante la madrugada de este domingo generó múltiples reclamos de usuarios en redes sociales, quienes no pudieron acceder a la plataforma para justificar su inasistencia a votar.

Carabineros atribuyó la falla a la sobrecarga de solicitudes. El teniente coronel Jorge Cárcamo explicó que se trató de “la alta demanda. Cuando esta aumenta, las maquinarias empiezan a reconocer y empiezan a aumentar sus capacidades”.

Añadió que el error podría aparecer en un primer intento, pero que “a lo mejor en el primer intento les va a salir el error, pero en el segundo las máquinas van aumentando sus capacidades, a medida que la necesidad y la demanda de la gente vaya aumentando”.

El oficial informó que ya se habían registrado más de 38.000 requerimientos realizados en Comisaría Virtual a lo largo de todo el territorio nacional. Recordó que en la elección anterior se emitieron 407.000 constancias y proyectó que “podríamos llegar incluso eso un poco más”.

En cuanto a la distribución regional, Cárcamo señaló que “la región que tiene hasta el momento la mayor cantidad de constancias validadas es la región de Antofagasta, con 6.000 validaciones”, cifra que seguirá creciendo durante la jornada.