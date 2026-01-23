Home Nacional "carabineros desvincula a sargento apuntada como líder de robo a s..."

Carabineros desvincula a sargento apuntada como líder de robo a sucursal de Brinks

La funcionaria habría liderado la banda que perpetró el millonario robo a la empresa de valores. Desde la institución indicaron que su desvinculación “se fundamenta en la existencia de antecedentes que dan cuenta de faltas graves a la ética profesional, constitutivas de delito”.

Leonardo Medina
Tras la detención de una funcionaria activa de Carabineros, acusada de tener un rol clave en la organización criminal que perpetró el robo a una sucursal Brinks el 8 de agosto de 2024, en Rancagua, la institución comunicó que la funcionaria fue desvinculada.

Mediante un comunicado, Carabineros indicó que la “Prefectura de Carabineros Cachapoal informa a la opinión pública que, en el marco de una investigación que actualmente desarrolla el Ministerio Público, y en estrecha coordinación con el Departamento de Asuntos Internos de la Institución, se ha dispuesto la desvinculación de una sargento que se desempeñaba en la Subcomisaría Diego Portales, de esta ciudad”.

La funcionaria habría liderado la banda que perpetró el millonario robo a la empresa de valores Brinks.

Y luego, agrega que “la medida adoptada se fundamenta en la existencia de antecedentes que dan cuenta de faltas graves a la ética profesional, constitutivas de delito, las cuales estarían vinculadas a un robo que afectó a una empresa de valores en la comuna de Rancagua”.

“Carabineros de Chile reitera que este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores y principios que rigen el actuar institucional, motivo por el cual se aplican con rigor las medidas administrativas correspondientes, en concordancia con la política de tolerancia cero frente a hechos que vulneren la legalidad y la probidad”, complementa la declaración de la policía uniformada.

“Finalmente, la Institución reafirma su compromiso permanente con la transparencia, la ética y el estricto apego a la ley, colaborando activamente con los organismos competentes y adoptando todas las acciones necesarias para resguardar la confianza de la ciudadanía”, cierra el comunicado.

Rancagua: detienen a sargento activo de Carabineros por millonario robo a Brinks
Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Leonardo Medina
