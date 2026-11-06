Carabineros detuvo a banda que asaltaba peatones en modo “jauría” en Santiago

Carabineros detuvo a una banda que asaltaba peatones en modo “jauría” en el sector del Parque Forestal y Plaza Baquedano, en la comuna de Santiago.



Los imputados corresponden a 7 hombres y 3 mujeres, siendo el mayor de 21 años y el menor de tan sólo 15.



Estos sujetos en su mayoría mantienen antecedentes policiales por robo con violencia, amenazas, receptación y hurto, entre otros.



Además, se recuperaron algunas especies sustraídas como bolsos y artículos personales de las víctimas.



Todos los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Los 10 serán formalizados esta tarde en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.