Qué hacer en Concepción: descubre los panoramas imperdibles para el mes de noviembre

Noviembre llega con distintas alternativas culturales para quienes buscan qué hacer en Concepción. Durante el mes, la ciudad contará con exposiciones de artes visuales, presentaciones de teatro documental y conciertos de música clásica.

La programación incluye actividades gratuitas, culturales y familiares. A continuación, revisa estos panoramas para visitar y disfrutar durante las próximas semanas.

Qué hacer en Concepción: exposiciones de arte para recorrer durante noviembre

Museo del Prado en Concepción

Dirección: Diagonal Pedro Aguirre Cerda, Concepción.

Si buscas qué hacer en Concepción durante noviembre, todavía estás a tiempo de visitar la exposición que reúne reproducciones de obras del Museo del Prado. La muestra estará disponible hasta el 15 de noviembre y permite acercarse a pinturas de grandes maestros como Velázquez, Rubens y Murillo.

Además, durante sus últimos días se realizarán actividades especiales. Este viernes 6 de noviembre, entre las 18:00 y las 19:00 horas, habrá una activación musical en vivo con jazz. En tanto, el sábado y domingo, los visitantes podrán solicitar un recuerdo de la exposición al equipo de mediación, que también estará disponible para entregar información sobre las obras.

Exposición: Colores del Gran Concepción

Dirección: Sala Federico Ramírez, Punto de Cultura, Concepción.

Otro panorama cultural para quienes buscan qué hacer en Concepción durante noviembre es visitar la exposición “Colores del Gran Concepción”, de la artista penquista Diana Monsalve Jara. A través de una cartografía pictórica, la muestra representa distintos paisajes y rincones de la ciudad mediante colores inspirados en el río Biobío, los días de lluvia y la luz del sol.

La exposición estará abierta al público hasta el 20 de noviembre y cuenta con entrada liberada. Puedes visitarla de lunes a jueves, entre las 9:00 y las 13:30 horas, y de 15:00 a 17:30 horas. Los viernes, en tanto, el horario es de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 16:30 horas.

Exposición colectiva: Premoniciones

Dirección: Colo-Colo 1855, Concepción.

Esta es una exposición colectiva que reúne el trabajo de siete jóvenes artistas, la muestra forma parte de Balmaceda Visual y es una iniciativa realizada en conjunto por Balmaceda Arte Joven y el Museo de Arte Contemporáneo (MAC).

La exposición presenta distintas obras, entre ellas “Re-trato de semilla”, de Millaray Troppa Caiseo, “Reflejar la piel”, de Thomas Gallardo Ledezma, “Rodal”, de Francisco Matías Silva Silva, “Jaula”, de Atahualpa León Cárdenas Soto, “Final Panamericano”, de Valentina Gálvez Pinochet, “Monumento Precario”, de Oliver Robles Arqueos, y “Tralalero 6 Estudiantes 7”, de Antonia López.

La muestra fue inaugurada el jueves 22 de octubre, a las 18:30 horas, en la Galería Activa de Balmaceda Arte Joven Biobío. Además, cuenta con entrada liberada.

Qué hacer en Concepción: teatro y conciertos para disfrutar este mes

Obra de teatro documental: Azul

Dirección: Teatro Biobío, Concepción.

La obra de teatro “Azul”, forma parte de la programación del Festival Internacional de Teatro del Biobío, además la puesta en escena nace de una experiencia biográfica de Apolo.

La historia comienza con el último deseo de su madre, quien antes de morir pide ser cremada y que sus cenizas sean esparcidas en el mar.

La función se realizará el lunes 9 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Teatro Biobío. Las entradas tienen un valor de $4.000 y se pueden adquirir a través del sitio web del recinto.

Concierto Sinfónico 11: Hacia el nuevo horizonte

Dirección: Teatro Universidad de Concepción, Concepción.

La música clásica también forma parte de los panoramas para quienes buscan qué hacer en Concepción durante noviembre. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción cerrará su Temporada Sinfónica 2026 con el concierto “Hacia el nuevo horizonte”, bajo la dirección de Luis Toro Araya.

El programa contempla el “Concierto para violín N.º 1”, de Bruch, y “Fuentes de Roma” y “Pinos de Roma”, de Respighi.

El concierto se realizará el sábado 21 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Teatro Universidad de Concepción. Las entradas están disponibles a través de Ticketplus y en la boletería del recinto.

M8ZART: entre la divinidad y lo cotidiano

Dirección: Teatro Universidad de Concepción, Concepción.

La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción presentará “M8ZART: entre la divinidad y lo cotidiano”, como parte de su temporada D-Cámara.

El concierto reunirá composiciones de Wolfgang Amadeus Mozart y Joseph Haydn, con un repertorio que incluye “5 Contredanses”, de Mozart, el “Concierto para violín en sol mayor”, de Haydn, y la “Serenata Notturna», también de Mozart. La presentación propone un recorrido por el clasicismo, con melodías que combinan elegancia, vitalidad y expresividad.

La función se realizará el jueves 12 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Universidad de Concepción. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster y en la boletería del recinto.