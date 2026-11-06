“Una profunda pérdida”: Las reacciones en el mundo actoral tras el fallecimiento de Sebastián Lelio

Conmoción causó este viernes el anuncio del fallecimiento del cineasta chileno Sebastián Lelio, director de películas como “Gloria” y “Una mujer fantástica”, quien murió a los 52 años.

La noticia fue confirmada por su pareja, la actriz y directora chilena-alemana, Amalia Kassai, mediante un comunicado escrito a nombre de la familia Lelio Kassai y Campos Watt.

“Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta chileno, Sebastián Lelio. Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros. Fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia”, expresaron.

Reacciones del mundo actoral

Frente a esto, diferentes actores reaccionaron a la publicación y expresaron su tristeza por la partida de Lelio.

Por ejemplo, José Antonio Raffo señaló: “Lo siento mucho, compañera. Todos quienes tuvimos la oportunidad de trabajar con él, sabemos la hermosa persona que fue. Te abrazo hondo”.

A su vez, Javiera Contador escribió: “Sin palabras. Todo el amor del mundo para ti”; mientras que Mariana di Girolamo indicó que “lo siento tanto, tanto”.

Asimismo, Pablo Schwarz manifestó que “no hay palabras de consuelo. Todo mi amor”, y Josefina Montané añadió: “Lo siento mucho. Un abrazo grande Amalia querida”.

Por su parte, desde Chile Actores mencionaron que “su fallecimiento representa una enorme pérdida para la cultura y el sector audiovisual de nuestro país. El nombre de Sebastián Lelio es de un reconocido artista de talla mundial. Su película ‘Una mujer fantástica’ se convirtió en el primer largometraje chileno en ser galardonado con el premio Oscar”.

“Nos duele y conmociona la partida de un director generoso, joven y talentoso. Su despedida representa una profunda pérdida para nuestro sector, nos conmueve y duele profundamente”, agregaron.

También, el actor Francisco Reyes comentó en Instagram que “con enorme pena me sumo a los abrazos y condolencias a los familiares, compañer@s y amig@s de este sensible y talentoso artista, amado director y juguetón ser humano. Profundamente dolido y golpeado por su súbita partida. Que vivan por siempre sus películas y su memoria, Sebastián Lelio”.

Desde el Ministerio de las Culturas se sumaron a las condolencias, escribiendo: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Sebastián Lelio Watt (1974-2026), destacado director, guionista y productor chileno”.

Junto con destacar su trayectoria, agregaron que “su mirada sensible y su obra permanecerán como parte del legado cultural de nuestro país. Enviamos un abrazo a su familia, sus cercanos y a toda la comunidad audiovisual”.