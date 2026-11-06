Finiquito en Chile: qué montos te corresponden y qué revisar antes de firmar

Cuando termina una relación laboral, una de las primeras dudas que surgen es cuánto dinero debe recibir el trabajador y qué conceptos deben aparecer en el finiquito. Aunque puede parecer un trámite sencillo, revisar este documento requiere prestar atención a varios detalles, ya que los montos dependen de la causal de término del contrato, la antigüedad y las obligaciones económicas pendientes.

En Chile, una renuncia voluntaria, el vencimiento de un contrato a plazo fijo y un despido por necesidades de la empresa no generan necesariamente los mismos pagos. Por eso, antes de aceptar el documento, conviene comprobar las fechas, las remuneraciones pendientes, las vacaciones no utilizadas y las indemnizaciones que correspondan según cada situación. Para facilitar esta revisión, Buk dispone de una calculadora de finiquito que permite realizar una estimación inicial de los montos que podrían recibirse.

¿Qué es un finiquito y qué conceptos debe incluir?

El finiquito es el documento que formaliza el término de una relación laboral y deja constancia de las condiciones en que se produce, junto con los pagos asociados. Entre otros antecedentes, debe identificar al empleador y al trabajador, indicar la causal de término y detallar los conceptos que se están pagando.

Su revisión es importante porque permite comprobar si las cantidades consignadas coinciden con los antecedentes del contrato. Por ejemplo, un error en la fecha de ingreso puede afectar el cálculo de una indemnización por antigüedad, mientras que un saldo de vacaciones mal registrado puede modificar el monto final.

Entre los conceptos que pueden aparecer se encuentran las remuneraciones pendientes, la compensación por feriado acumulado o proporcional y las indemnizaciones legales o pactadas, cuando correspondan.

No todos estos pagos se aplican a cada trabajador. Su inclusión depende de las circunstancias del término del contrato y de las obligaciones que el empleador mantenga pendientes.

La causal de término determina qué pagos corresponden

Uno de los primeros aspectos que conviene comprobar es la causal de término indicada en el finiquito. La legislación chilena contempla distintas situaciones para poner fin a una relación laboral y cada una tiene consecuencias económicas particulares.

En una renuncia voluntaria, por ejemplo, el trabajador tiene derecho a recibir las remuneraciones pendientes y la compensación por las vacaciones acumuladas o proporcionales que correspondan. Sin embargo, renunciar no genera por sí mismo el derecho a una indemnización legal por años de servicio ni a una indemnización sustitutiva del aviso previo.

El escenario cambia cuando el empleador pone término al contrato por necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, conforme al artículo 161 del Código del Trabajo. Si se cumplen los requisitos legales, puede corresponder una indemnización por años de servicio. También puede proceder una indemnización sustitutiva del aviso previo si el empleador no comunicó el término con al menos 30 días de anticipación.

En los contratos a plazo fijo, el vencimiento del período convenido constituye otra causal de término. En principio, esta situación no genera la indemnización legal por años de servicio, aunque sí deben pagarse los conceptos pendientes que correspondan.

Por tanto, conocer la causal de salida es fundamental para determinar cuánto puede recibir cada persona. Dos trabajadores con la misma remuneración y una antigüedad similar pueden obtener resultados distintos si sus contratos terminan por motivos diferentes.

Indemnización por años de servicio: cuándo corresponde

La indemnización por años de servicio es uno de los conceptos que más dudas genera al momento de calcular un finiquito. De acuerdo con el artículo 163 del Código del Trabajo, corresponde como regla general cuando el contrato ha estado vigente durante un año o más y el empleador lo termina por alguna de las causales del artículo 161.

Cuando se cumplen estas condiciones, la indemnización equivale a 30 días de la última remuneración mensual por cada año de servicio y por la fracción superior a seis meses, con un límite general de 330 días de remuneración. La base de cálculo debe determinarse conforme a las reglas del artículo 172 y los topes legales aplicables, salvo que exista un acuerdo individual o colectivo que establezca condiciones más favorables.

Esto significa que la antigüedad no es el único factor que influye en el resultado. También importa qué componentes de la remuneración deben considerarse para realizar el cálculo.

Otro concepto que conviene diferenciar es la indemnización sustitutiva del aviso previo. Esta puede corresponder cuando el empleador utiliza las causales del artículo 161 sin comunicar el término del contrato con al menos 30 días de anticipación. En ese caso, debe pagar una suma equivalente a la última remuneración mensual, conforme a las reglas legales.

Aunque ambas indemnizaciones pueden aparecer en un mismo finiquito, responden a situaciones distintas. Una compensa el tiempo de servicio y la otra sustituye el aviso previo que no se otorgó. Revisarlas por separado ayuda a identificar posibles omisiones en el documento.

Vacaciones pendientes y proporcionales: cómo influyen en el finiquito

El feriado legal es otro aspecto que puede modificar el monto que recibe un trabajador al terminar su contrato. Si existen vacaciones acumuladas que no fueron utilizadas, estas deben compensarse económicamente al finalizar la relación laboral, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

También puede corresponder el pago de vacaciones proporcionales cuando el trabajador no ha completado un nuevo año de servicio que le permita acceder a un período completo de feriado.

Para determinar este monto se considera el tiempo transcurrido desde la contratación o desde el cumplimiento de la última anualidad, según corresponda. La Dirección del Trabajo establece un procedimiento específico para realizar el cálculo, que contempla los días hábiles de feriado y los sábados, domingos y festivos comprendidos en el período compensado.

Por esta razón, revisar únicamente el saldo de vacaciones que aparece en los registros de la empresa puede no ser suficiente. Es conveniente comprobar que el cálculo considere correctamente los días acumulados y el tiempo trabajado hasta la fecha de término del contrato.

¿Cuánto tiempo tiene la empresa para pagar el finiquito?

El plazo también es un elemento importante. Según el artículo 177 del Código del Trabajo, el empleador debe otorgar el finiquito y poner su pago a disposición del trabajador dentro de los 10 días hábiles siguientes a la separación laboral.

Esta obligación se aplica independientemente de la causal de término del contrato. No obstante, las partes pueden acordar el pago en cuotas, siempre que se respeten las condiciones establecidas por la legislación y el acuerdo quede formalizado.

Es importante distinguir este plazo de la decisión de firmar. Que la empresa tenga 10 días hábiles para poner el finiquito a disposición no significa que el trabajador deba aceptar inmediatamente los montos presentados.

Antes de hacerlo, puede comparar el documento con las liquidaciones de sueldo, el contrato y los registros de vacaciones. Si encuentra diferencias, lo recomendable es solicitar una explicación y conocer las alternativas disponibles antes de aceptar las condiciones.

Cómo calcular el finiquito antes de firmar

Tener una estimación previa permite revisar el documento con mayor información y detectar posibles diferencias entre los montos calculados y los ofrecidos por el empleador. Para realizar este ejercicio, es conveniente reunir datos como la fecha de ingreso, el último día de trabajo, la causal de término, la remuneración y los días de vacaciones utilizados.

Como apoyo para este proceso, Buk dispone de una calculadora de finiquito gratuita que permite simular los conceptos económicos asociados al término de una relación laboral.

La herramienta solicita antecedentes como las fechas de contratación y salida, la fecha de aviso, la causal de término, las vacaciones utilizadas y los componentes de la remuneración. A partir de esos datos, presenta un desglose referencial de conceptos como las vacaciones, las indemnizaciones y el eventual descuento relacionado con el seguro de cesantía.

Este último aspecto merece especial atención. En determinados casos de término por las causales del artículo 161, el empleador puede imputar a la indemnización por años de servicio los aportes de su cargo a la cuenta individual de cesantía del trabajador, junto con la rentabilidad correspondiente y conforme a los requisitos legales. No es un descuento automático para cualquier finiquito ni se aplica a todas las causales de término.

La simulación puede servir como punto de partida para organizar los antecedentes y anticipar los montos que podrían corresponder. Sin embargo, su resultado depende de la información ingresada y de las condiciones particulares del contrato. Por ello, no sustituye el cálculo formal del empleador ni una revisión legal cuando existen diferencias o situaciones especiales.

Qué hacer si los montos del finiquito no coinciden

Si al revisar el documento aparecen diferencias en las fechas, la causal de término, las vacaciones o las indemnizaciones, el trabajador puede solicitar una aclaración y contrastar los antecedentes con sus liquidaciones de sueldo y demás documentos laborales.

Una alternativa que contempla la legislación es firmar el finiquito dejando una reserva de derechos expresa y específica sobre los conceptos que se desean reclamar. Esto permite recibir los montos aceptados sin renunciar a discutir posteriormente aquellos puntos en los que existe desacuerdo. La reserva puede formularse en el procedimiento de finiquito electrónico y no requiere la autorización del empleador, aunque debe quedar claramente expresada.

Si el problema está relacionado con la causal de despido, una indemnización no reconocida o algún pago pendiente, también es posible acudir a la Dirección del Trabajo para obtener orientación y evaluar la presentación de un reclamo.

Lo importante es identificar con claridad qué concepto genera la diferencia y conservar los documentos que permitan respaldar la observación. Contar con el contrato, las liquidaciones y los registros de vacaciones puede facilitar considerablemente este proceso.

Revisar el finiquito antes de firmar ayuda a proteger tus derechos

El término de una relación laboral implica revisar varios aspectos que pueden influir en el dinero que recibe el trabajador. La causal de salida, la antigüedad, las remuneraciones pendientes y las vacaciones no utilizadas son algunos de los elementos que determinan el resultado.

Por eso, antes de firmar, conviene comprobar que los datos sean correctos, entender qué indemnizaciones corresponden en cada caso y contrastar los montos con los antecedentes laborales. Conocer cómo funciona el finiquito en Chile permite afrontar este trámite con mayor claridad y tomar decisiones informadas sobre los derechos que corresponden al finalizar un contrato.