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Kast invitó al ministro Rabat a ceremonia de izamiento de la bandera

El Mandatario regresó a las 7:30 horas al país tras su gira a Europa, acompañado de la primera dama María Pía Adriasola, el canciller Francisco Pérez Mackenna, el ministro José García Ruminot y el resto de la delegación.

Patricia Schüller Gamboa
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Kast invitó al ministro Rabat a ceremonia de izamiento de la bandera

El Presidente José Antonio Kast recibió esta mañana en La Moneda al ministro de Justicia, Fernando Rabat. El Mandatario lo invitó a la ceremonia de izamiento de la Gran Bandera Bicentenario

Kast regresó a las 7:30 horas al país tras su gira a Europa, acompañado de la primera dama María Pía Adriasola, el canciller Francisco Pérez Mackenna, el ministro José García Ruminot y el resto de la delegación.

A las 8:00 horas recibió honores de parte de la Guardia de Palacio de La Moneda. Al mediodía encabezó en la Plaza de la Ciudadanía el izamiento de la Gran Bandera Bicentenario en el marco del mes de aniversario de Gendarmería de Chile.

Previamente, el Mandatario se mostró en La Moneda junto al ministro Rabat, rumbo a la ceremonia, mientras conversaban distendidamente.

Luego, el Jefe de Estado encabezó una nueva sesión con su comité político de ministros, y para finalizar se retiró a descansar para participar durante la noche en la Teletón.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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