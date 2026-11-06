Qué hacer en Concepción: los mejores lugares para comer açaí y probar sus variedades

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres probar alternativas diferentes para disfrutar de algo dulce y refrescante, el açaí puede ser una buena opción. Esta preparación, que destaca por su base de fruta, se puede combinar con distintos ingredientes, como granola, plátano, frutillas, frutos secos y salsas.

En la ciudad existen locales que ofrecen desde bowls y smoothies hasta versiones en formato de helado de este gran producto, por lo que, a continuación te mostraremos cuatro lugares donde puedes probar sus variedades y elegir diferentes combinaciones.

Qué hacer en Concepción: bowls de açaí y smoothies con frutas

Bossa

Dirección: Janequeo 391, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres probar açai, Bossa ofrece distintas preparaciones con frutas, cereales y otros ingredientes. Entre sus opciones destacan tres variedades de bowls: Bossa Classic, que combina leche Nido, granola, plátano y leche condensada, Bossa Fruit, con mango, plátano, frutilla, piña y leche condensada, y Bossa Kids, que incorpora M&M, Oreo, chips de chocolate, plátano y salsa de chocolate.

Además, el local cuenta con una variedad de smoothies, entre ellos está Bieber Bossa, elaborado con pitahaya, frambuesa, leche, coco, frutillas, colágeno, plátano y miel. También ofrece Fresh Bossa, con mango, piña, jugo de naranja y limón, menta y jengibre, y Energy Bossa, que mezcla agua de coco, açaí, arándanos, frambuesas, frutillas y miel.

Pura Vida Açaí

Dirección: Paicaví 21, Concepción, BioBío.

El local ofrece preparaciones tanto en vasos como en bowls, que se pueden acompañar con ingredientes como plátano, frutilla, granola y mantequilla de maní.

Además, permite personalizar las combinaciones mediante distintos toppings y mezclas. Entre las alternativas también está la posibilidad de combinar el açaí con pitaya y de esta forma crear preparaciones según las preferencias de cada persona.

Qué hacer en Concepción: helados de açaí y preparaciones personalizables

Bom Gusto

Dirección: San Martín 563, Concepción, BioBío.

Dirección: Chacabuco 36, Concepción, BioBío.

Bom Gusto, ofrece preparaciones en formato soft y bowls con diferentes ingredientes. Su açaí soft se puede personalizar con toppings a elección y está disponible en tres tamaños. Además, cuenta con versiones especiales como Açaí Kit Kat, acompañado de barritas de chocolate, salsa de chocolate y frutilla.

Por otro lado, Classic Açaí mezcla leche en polvo, coco rallado, granola, frutilla y plátano. Fit & Fresh Açaí incorpora berries, whey protein, quinoa pop, chía, nueces y almendras. También está Frutal Açaí, que combina mantequilla de maní, yogurt, maracuyá, granola, mango, plátano, frutilla y arándanos.

Además incluyen Super Boost Açaí, con whey protein, almendras, nueces, quinoa pop, chía y frutas, y Sweet Prime Açaí, que mezcla leche condensada, yogurt, granola, frutos secos, chips de chocolate, coco rallado y berries.

Greeks

Dirección: Tucapel 333, Concepción, BioBío.

Dentro de las alternativas de qué hacer en Concepción para disfrutar de açaí está Greeks, que ofrece una preparación en formato de helado. Su propuesta permite personalizar el vaso en cuatro pasos, primero elegir el sabor del helado, luego seleccionar tres toppings, dos salsas y una fruta.

De esta manera, cada persona puede combinar distintos ingredientes y crear una preparación a su gusto.