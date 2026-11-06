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Alcalde Toledo emplaza al Gobierno: “Hagan la pega para la cual Chile les paga”

El jefe comunal de Puente Alto recalcó que “acá el responsable es el Presidente, es el ministro. Si ya la Fiscalía dice ‘oye, la situación es grave’ y ¿esto no lo alerta el ministro? (…) pareciera que viven en Narnia, que hay un país paralelo en el cual si los militares están dispuestos a sacar el barro a las piscinas. Pero acá cuando tenemos un montón de destrozos, de delincuentes, no están para cuidar la seguridad de los vecinos”.

Patricia Schüller Gamboa
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Alcalde Toledo emplaza al Gobierno: “Hagan la pega para la cual Chile les paga”

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, junto a funcionarios de salud, emplazaron al Gobierno por los hechos de violencia ocurridos en los Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Bajos de Mena.

“Aquí hay responsabilidades políticas. Si acá nosotros tenemos un ministro de Seguridad, tenemos un Presidente, tenemos una Constitución, vivimos en un país que está reglado por ley. Entonces, finalmente, lo que se le pide hoy día es que hagan la pega para la cual Chile les paga”, manifestó Toledo.

El jefe comunal recalcó que “acá el responsable es el Presidente, es el ministro. Si ya la Fiscalía dice ‘oye, la situación es grave’ y ¿esto no lo alerta el ministro? (…) pareciera que viven en Narnia, que hay un país paralelo en el cual si los militares están dispuestos a sacar el barro a las piscinas. Pero acá cuando tenemos un montón de destrozos, de delincuentes, no están para cuidar la seguridad de los vecinos”.

“Nosotros necesitamos que se hagan cargo del país (…) ¿Qué están haciendo? Esto nos tiene muy preocupados, porque estamos tratando de hacer maravillas, de estar con los vecinos, pero vemos que aunque tengamos baleados, tengamos a la gente con la pistola en el pecho, no reaccionan”, enfatizó.

Orrego: “El Gobierno está al debe en materia de seguridad”

Orrego sostuvo que “el Gobierno está al debe en materia de seguridad”. Planteó que “tenemos los carabineros y los sacamos de una comuna y los ponemos donde más se necesita, que para mí eso es justicia social. No darle a todos por igual, sino que poner más donde hay menos”.

Asimismo, mencionó que otro alternativas es que “sacamos a los militares y los ponemos a resguardar la salud y la integridad de aquellos que les sirven a la comunidad poniendo en riesgo su vida para salvar la salud de las personas”.

Nuevo herido a bala llega a Cesfam de Bajos de Mena: es el segundo caso en 24 horas



Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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