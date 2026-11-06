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Policía de Paraguay detuvo al destituido expresidente Santiago Peña

“Ya se encuentra oficialmente detenido, acaba de darse por notificado y se lo puso en conocimiento de que oficialmente va a quedar arrestado en su domicilio”, dijo a periodistas un oficial de la Policía en las afueras de la residencia de Peña.

Patricia Schüller Gamboa
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Policía de Paraguay detuvo al destituido expresidente Santiago Peña

La Policía Nacional de Paraguay informó este viernes que el  expresidente Santiago Peña, destituido horas antes por el Senado en un juicio político, “ya se encuentra oficialmente detenido” en su domicilio. Esto tras la orden emitida por la Fiscalía, en medio de la crisis política desatada por el cierre de Ueno bank.

“Ya se encuentra oficialmente detenido, acaba de darse por notificado y se lo puso en conocimiento de que oficialmente va a quedar arrestado en su domicilio”, dijo a periodistas un oficial de la Policía en las afueras de la residencia de Peña, consignó EFE.

El auto de arresto pide garantizar la detención domiciliaria de Peña “hasta cuando sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción” de Asunción.

“Se ha constatado que se encuentra en su domicilio”

“Se ha constatado que se encuentra en su domicilio y se puso a disposición“, dijo ante los periodistas la fiscal del caso Silvia González.

La orden del Ministerio Público también apunta a la detención de Carlos Carvallo Spalding, que hasta el martes pasado dirigió el Banco Central de Paraguay (BCP) cuando renunció por el escándalo del vaciamiento de Ueno bank.

En la víspera, la Fiscalía anunció que incluiría al entonces mandatario en las investigaciones de tres causas penales abiertas sobre Ueno bank, y que involucran también a otros exfuncionarios de su gestión.

En un comunicado, el ente persecutor indicó que un grupo de congresistas amplió una denuncia que había presentado en octubre de 2025 contra Peña para incorporar “hechos relativos” a la supervisión y el procedimiento de resolución de Ueno, la incorporación de fondos públicos en esa entidad y los cuestionamientos en torno a la actuación de autoridades del BCP.

Imágenes de la televisión local mostraron a una veintena de agentes resguardando la casa, mientras que algunos manifestantes pedían recluirlo en prisión esta misma noche.

Senado de Paraguay rechazó prórroga solicitada por el presidente Peña para preparar su defensa 
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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