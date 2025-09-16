Home Nacional "carabineros y carlos pinto se unen en campaña preventiva para fie..."

Carabineros y Carlos Pinto se unen en campaña preventiva para Fiestas Patrias

El nuevo spot busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención y la responsabilidad al volante, haciendo especial énfasis en que el consumo de alcohol y drogas es totalmente incompatible con la conducción. Las principales causas de los accidentes continúan siendo el exceso de velocidad y la conducción distraída, riesgos que se intensifican durante estas fechas festivas.

Con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito durante las celebraciones de Fiestas Patrias, Carabineros lanzó un impactante spot preventivo junto al reconocido periodista y director Carlos Pinto, creador de emblemáticos programas como “Mea Culpa” y “El Día Menos Pensado”.

Durante los fines de semana largos y festividades, lamentablemente se registra un aumento significativo en los accidentes viales. Solo en las celebraciones de 2024, más de 1.500 siniestros fueron reportados, dejando un saldo trágico de 66 personas fallecidas.

La campaña apela a la conciencia de los conductores: después de un accidente, siempre es tarde para lamentarse por sus terribles consecuencias. Por eso, el llamado es a prevenirlos con responsabilidad y tomar decisiones que protejan la vida propia y la de los demás.

“El llamado es claro: disfrutar de nuestras tradiciones es posible, pero siempre con seguridad y responsabilidad”, enfatizan desde Carabineros. El spot ya se encuentra disponible en las plataformas digitales de la institución y busca reforzar un mensaje crucial: la seguridad vial es responsabilidad de todos.

