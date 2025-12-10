Carabineros y la municipalidad retiran cámaras de seguridad vinculadas a bandas de narcotráfico en Lo Espejo

Carabineros de Chile, junto a la Municipalidad de Lo Espejo, encabezaron un operativo para retirar cámaras vinculadas a bandas de narcotráfico instaladas en el sector de Gil de Castro.

La acción policial permitió desinstalar cinco dispositivos de vigilancia que, según los antecedentes, eran utilizados por grupos delictuales para anticipar eventuales intervenciones policiales en la zona.

“El servicio diario y el trabajo con la comunidad nos permite saber que estas cámaras tienen como único propósito colaborar con el narcotráfico (…)”, explicó a 24Horas el coronel Jorge Molina Salas, prefecto de la Prefectura de Rinconada, agregando que su función era alertar a las bandas que ejercen la venta ilegal de drogas.

El oficial indicó que esperan desmontar más aparatos, aunque aclaró que no existe certeza sobre cuántas bandas estarían detrás de la instalación de estos dispositivos.

“No nos vamos a cansar de hacer estos operativos porque nos parece que es importante generar condiciones para que nuestra gente pueda tener mejores condiciones de seguridad”, afirmó Javiera Reyes, alcaldesa de Lo Espejo.

Gonzalo Durán, delegado presidencial metropolitano, sostuvo que este operativo es uno más dentro de una serie de acciones permanentes.

“Tanto en el sector de Gil de Castro como en Las Dunas hemos hecho múltiples, permanentes y sistemáticos operativos destinados a golpear a dichas bandas criminales (…)”, señaló, destacando intervenciones que han permitido identificar personas con órdenes pendientes, autores de disparos injustificados, responsables de homicidios en medio de disputas entre bandas y grupos dedicados al tráfico de drogas.