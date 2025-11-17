Home Nacional "carmona: “decir que hay una derrota enorme es una interpret..."

Carmona: “Decir que hay una derrota enorme es una interpretación exagerada”

El timonel del PC, en conversación con Radio Pauta, reconoció que existía una expectativa de un resultado más amplio, pero valoró que Jeannette Jara haya obtenido la primera mayoría. Y recordó que se calculaba un rango entre un 28% y un 30%.

Patricia Schüller Gamboa
El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a la primera vuelta presidencial y defendió el resultado obtenido por la candidata Jeannette Jara.

En conversación con Radio Pauta, Carmona sostuvo que “esta elección está abierta. Decir que aquí hay una derrota enorme del mundo de la izquierda es una interpretación exagerada”.

El timonel del PC reconoció que existía una expectativa de un resultado más amplio, pero valoró que Jara haya obtenido la primera mayoría. Y recordó que se calculaba un rango entre un 28% y un 30%.

Añadió que “tenemos la determinación de conquistar el gobierno y llegar a muchos otros sectores, más allá de consolidar lo alcanzado”.

Según dijo, el trabajo de los partidos será clave, especialmente en territorios donde la candidatura de Jara no logró consolidarse, como en el norte del país. “Hay que llegar con un mensaje más directo a una zona de capas medias que tiene muchas angustias”.

En cuanto a quienes vinculan la votación de Jara con una evaluación del actual Gobierno, Carmona insistió en que la propuesta de la candidata no es una réplica del Ejecutivo actual y que incorpora elementos nuevos.

Respecto a la segunda vuelta, recalcó que nada está cerrado y que las decisiones que tomen los comandos en estas primeras horas serán determinantes. “Esta es una contienda que empieza ahora”, sentenció.

Patricia Schüller Gamboa

Patricia Schüller Gamboa
