Carmona: “La decisión que tome Jeannette Jara va a ser absolutamente respetada por el conjunto del partido”

El debate sobre la militancia de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, en el Partido Comunista (PC) volvió a instalarse este jueves, luego de que la candidata presidencial de Unidad por Chile planteara la posibilidad de tomar “cierta distancia” de su partido para “ahorrar problemas” en caso de llegar a La Moneda.



En conversación con CNN Radio, el presidente del PC, Lautaro Carmona, entregó un respaldo explícito a la abanderada, asegurando que cualquier decisión que tome será respetada por la colectividad. “La decisión que tome Jeannette Jara al respecto va a ser absolutamente respetada por el conjunto del partido, empezando por la dirección”, afirmó.



Al ser consultado sobre si una eventual renuncia o suspensión de militancia sería vista como una mala señal, Carmona fue enfático: “Jeannette Jara no tiene ninguna limitación para una decisión de ese tipo y nosotros lo vamos a comprender como un hecho positivo a favor de un proceso mayor”.



Carmona buscó de esta manera despejar dudas sobre el impacto que podría tener la militancia de Jara en su desempeño electoral, especialmente en un eventual balotaje. El dirigente subrayó que el PC está dispuesto a anteponer el proyecto de coalición a los intereses orgánicos del partido.

“Esa condición de militante no se contradice en absoluto con la convicción total”



Desde el inicio de la campaña, indicó, han asumido la amplitud del desafío presidencial. “Esa condición de militante no se contradice en absoluto con la convicción total, la vocación incluso para destacarse como la jefa de una coalición mucho más amplia que el Partido Comunista”, sostuvo.



A pesar de esta defensa de la unidad, Carmona reconoció la necesidad de ampliar el alcance de la candidatura más allá de la base partidaria: “Siento que nosotros tenemos la mejor propuesta para ese mundo (de millones de personas que no tienen pertenencia partidaria), entonces tenemos que llegar a ese mundo. No es automática, no es mecánica, es cosa de perseverar”.



El vínculo entre el PC y el resto de Unidad por Chile ha sido objeto de debate, especialmente tras las declaraciones de la exministra Carolina Tohá, quien esta semana acusó “gestos poco fraternos” del PC hacia Jara, calificándolos como “inaceptables”.



Carmona optó por no profundizar en la polémica y prefirió destacar el trabajo territorial de su militancia: “La verdad es que me prefiero quedar con la valoración que tengo hacia tanto militante humilde… que han estado desde la hora cero en este proceso de construcción de la unidad con la máxima amplitud”.



Consultado directamente sobre si Tohá estaba equivocada, el dirigente evitó confrontar: “No era contribuyente a nada” y agregó que ese tipo de debate “solo daría espacio a los adversarios”.



“La fraternidad del Partido Comunista, digamos, ha quedado demostrada en la campaña. Cursa, digamos que cada uno vea cómo funciona”, concluyó.