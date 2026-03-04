Carmona niega lobby comunista en proyecto chino: “Una pequeñez absoluta”

El presidente del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, salió al paso de las versiones que apuntan a una supuesta intervención de su colectividad en el proyecto de cable submarino hacia China.



Según se ha planteado, en esas gestiones habrían participado el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, junto a su jefe de gabinete, Guillermo Petersen, ambos militantes comunistas.



En entrevista con Radio Universo, Carmona rechazó de plano cualquier tesis de lobby comunista, asegurando que lo hacía de manera “clara, tajante, directa y a prueba de cualquier otra especulación”.

“El Partido Comunista de Chile tiene un sentido de la ubicación”

“El Partido Comunista de Chile tiene un sentido de la ubicación, sabe que es un partido político que no representa al Estado de Chile, que no interfiere en las misiones y tareas que tiene el Estado de Chile, definido por el Gobierno y en las tareas que le toca a relación con el Parlamento”, indicó.



Carmona calificó las acusaciones como “un infundio absoluto, tratando de desviar la atención y haciendo una caricatura y que ha expuesto públicamente para que sea precisado por quien quiera, y todos saben que China tiene más amigos que militantes del Partido Comunista, también hay de otros partidos, veamos las delegaciones que van”.



También cuestionó que se pusiera el foco en la militancia del subsecretario: “Me parece perverso marcar la militancia de una autoridad que puede estar jugando un papel como autoridad política y como también autoridad profesional, en este caso el subsecretario, por la militancia que tiene. Me parece una pequeñez absoluta y disminuir lo que es la tarea de un gobierno completo a la militancia de una persona en un tema que tiene cierta historia”, indicó.



Por otra parte, al abordar el quiebre de Kast con el Ejecutivo, el dirigente oficialista expresó inquietud ante el escenario político.

“Me parece un hecho serio, espero que no sea un adelanto de una forma de gobernar, que va a ser un poquito, un tanto unilateral desde el punto de vista de los mensajes y de establecer la agenda, porque habría que prepararse para una situación muy complicada día por día, en un país que todos los días tiene en distintos planos, tal como se ve en las noticias, complejidades y miradas diferentes. Me parece muy preocupante”.