Carolina Tohá se desmarca de los dichos de Jaime Quintana: “Es su opinión personal”

La candidata presidencial del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, mostró distancia de los dichos del timonel de la colectividad, Jaime Quintana, quien afirmó que “Chile lamentablemente ha sido parte en propagar el antisemitismo”.



“No necesito desmarcarme, mi opinión la he dado antes y la sostengo. Yo reconozco y condeno la acción que ha habido por el Estado de Israel y el genocidio en Gaza. Esa opinión la sostengo y también la respalda el Partido por la Democracia. Yo creo que el partido ha sido claro en decir que es su opinión personal y que no la comparten”, aseguró Carolina Tohá



Agregó que “dentro de los abusos que existen en el mundo tenemos que ser firmes y claros contra el genocidio en Gaza, y no tengo dudas al respecto. Además, el Partido por la Democracia hizo una declaración ratificando que su postura en esta materia como colectividad política es respaldar la política internacional que el gobierno de Chile ha tenido”.



En otro tema, la abanderada fue consultada sobre cómo enfrentaría el desbalance que dejará la administración del Presidente Gabriel Boric : “En Chile los gobiernos han generado déficit fiscal desde 2008 en adelante. Este va a ser el gobierno que menos ha aportado a incrementar el déficit fiscal y el endeudamiento público. Lo que hay que hacer hacia adelante es no solo mantener y profundizar ese esfuerzo, sino que sumarle iniciativas adicionales”.



Dentro de las medidas que planteó Tohá, está la fusión de ministerios y reorganización del aparataje estatal mediante facultades extraordinarias que solicitará al Congreso.



Y lanzó un dardo a las medidas que propone la oposición: “Hemos escuchado candidatos decir que van a achicar el gasto público. La verdad es que no solo no se logra achicar el gasto público, sino que la tendencia a hacerlo crecer es muy grande por compromisos legales que el país tiene por el envejecimiento de la población y la aparición de nuevas demandas que existen en la población. Entonces hay que buscar mecanismos de eficiencia que sean realistas, prometer cosas que se puedan cumplir”.