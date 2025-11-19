Home Nacional "caso bruma: formalizarán a 3 tripulantes del buque cobra por homi..."

Caso Bruma: formalizarán a 3 tripulantes del buque Cobra por homicidio culposo

La Fiscalía solicitará al Juzgado de Garantía de Coronel agendar una audiencia para formalizar la investigación en contra de los tres tripulantes que se desempeñaban en el puente de navegación del Cobra por el delito de homicidio culposo. Asimismo, se formularán cargos en contra de la empresa Blumar, a cargo del buque Cobra, por su responsabilidad penal como persona jurídica en estos hechos.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

La Fiscalía de Concepción formalizará a tres tripulantes de la embarcación Cobra por el delito de homicidio culposo por la desaparición de los pescadores de la lancha Bruma, consignó T13.

La Fiscalía solicitará al Juzgado de Garantía de Coronel agendar una audiencia para formalizar la investigación en contra de los tres tripulantes que se desempeñaban en el puente de navegación del Cobra por el delito de homicidio culposo.

Asimismo, se formularán cargos en contra de la empresa Blumar, a cargo del buque Cobra, por su responsabilidad penal como persona jurídica en estos hechos.

La decisión fue comunicada a los familiares de los pescadores fallecidos en una reunión que sostuvieron con la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena.

El abogado Rafael Poblete destacó la formalización de Blumar como persona jurídica por su “innegable responsabilidad en esta tragedia” y anunció que pedirán las medidas más gravosas en contra de la empresa, entre ellas que se suspenda la matrícula del Cobra.

Sobre los tripulantes que serán formalizados, precisó el abogado que está el capitán del Cobra, Roberto Mansilla, un piloto y un vigía.

También dio a conocer que la caja negra del Cobra no grabó lo ocurrido esa jornada. Este objeto fue trasladado hasta Estados Unidos, donde el FBI no pudo concretar los peritajes. Luego fue llevada a Francia.

“Resulta inaudito que una empresa, que debiendo haber tomado las precauciones, sus mecanismos de grabación no estuvieran funcionando”, criticó el abogado Poblete sobre la deficiencia en la caja negra.

El profesional indicó no estar de acuerdo con la calificación de homicidio culposo, ya que estiman que en este caso se está frente a un homicidio por omisión.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Terminó huelga de pilotos de Latam: Sindicato anunció ...

Inmediatamente se suscribieron los términos del nuevo contrato colectivo -que estará vigente entre el 2025 y 2028- y se puso término a la huelga. Una paralización efectiva que se prolongó por ocho días y que no se veía en la empresa desde 1997.

Leer mas
Nacional
FACH recupera los cuerpos de los 5 turistas extranjero...

La Fuerza Aérea de Chile informó en un comunicado que “la misión fue realizada por un helicóptero Bell-412 del Grupo de Aviación N°6, que despegó desde la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas, a las 11:00 horas. El plan de vuelo contempló una escala técnica en Puerto Natales para reabastecimiento de combustible, y posteriormente dos tramos hacia la zona del accidente, con destino final en el Destacamento Acorazado N°5 ‘Lanceros’, del Ejército de Chile, ubicado en Puerto Natales”.

Leer mas
Triunfo
ATP Santiago confirma la participación del top 30 Luci...

El tenista italiano, ganador de tres títulos ATP en la presente temporada, fue confirmado como una de las principales atracciones para el certamen nacional.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
1
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/