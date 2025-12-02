Caso Daniela Olate: condenan por femicidio no íntimo al único formalizado por el crimen

José Morales, único formalizado por el crimen de Daniela Olate, ocurrido en Florida, Región del Biobío, fue declarado culpable de femicidio no íntimo en un caso que conmocionó a todo el país.

El condenado arriesga presidio perpetuo calificado, según lo establecido por la Fiscalía.

La lectura de sentencia quedó fijada para el lunes 15 de diciembre a las 15:00 horas, instancia en la que se conocerá la pena definitiva, recogió T13.

Cabe recordar que Morales ya había confesado el delito. “Ante la evidencia no quedó otra que decir ‘yo la maté. Yo tenía un cuchillo automático que uso para mi trabajo, porque trabajo en un puesto de fruta en la vega y con el mismo cuchillo con que corto las paltas la maté'”, sostuvo la fiscal del caso meses atrás.

Crimen de Daniela Olate

El femicidio de la joven, de solo 23 años, ocurrió el 16 de julio de 2024. En ese momento Daniela se encontraba en el sector El Álamo, comuna de Florida, esperando un bus hacia Concepción tras visitar a sus abuelos.

El último contacto fue con su hermana Constanza, a quien le informó por mensaje que un hombre la llevaría a su casa. Desde ese instante dejó de responder llamadas y mensajes.

La investigación determinó que José Morales ofreció transportarla, engañándola con trasladarla desde Florida a Concepción, pero su intención era agredirla sexualmente.

Manifestaciones por crimen de Daniela Olate

Gracias al celular de la víctima se reconstruyó el actuar del acusado. Olate se tomó una selfie a las 10:50 mientras estaba aún en Florida, vistiendo un polerón rojo con capucha.

A las 12:06 se captó a un vehículo rojo circulando por la ruta entre Concepción y Florida, conducido por Morales, quien le había ofrecido a la joven llevarla hacia Concepción, lo que resultó ser una excusa para cometer el ataque.