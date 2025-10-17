Caso Manicure: Desaforado diputado Ojeda regresa a la cárcel tras revocación de arresto domiciliario

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco acogió este viernes la apelación de la Fiscalía y revocó la medida cautelar de arresto domiciliario total que beneficiaba al desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo.



Según informa Radio Biobío, el parlamentario deberá regresar a prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber de Santiago



La decisión judicial deja sin efecto la resolución del Juzgado de Garantía de Temuco, que el pasado 10 de octubre había autorizado el traslado de Ojeda a arresto domiciliario en Villarrica, donde permaneció solo una semana.



Ojeda está imputado por dos delitos de fraude al Fisco consumado y uno frustrado, en el marco de la arista Manicure del caso Convenios.



La investigación apunta al traspaso de más de $730 millones desde el Gobierno Regional a las fundaciones Folab y Educc, para cursos que nunca se realizaron en Temuco y Padre Las Casas.