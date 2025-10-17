Home Nacional "caso manicure: desaforado diputado ojeda regresa a la cárcel tras..."

Caso Manicure: Desaforado diputado Ojeda regresa a la cárcel tras revocación de arresto domiciliario

La decisión judicial deja sin efecto la resolución del Juzgado de Garantía de Temuco, que el pasado 10 de octubre había autorizado el traslado del desaforado parlamentario a arresto domiciliario en Villarrica, donde permaneció solo una semana.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco acogió este viernes la apelación de la Fiscalía y revocó la medida cautelar de arresto domiciliario total que beneficiaba al desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo.

Según informa Radio Biobío, el parlamentario deberá regresar a prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber de Santiago

La decisión judicial deja sin efecto la resolución del Juzgado de Garantía de Temuco, que el pasado 10 de octubre había autorizado el traslado de Ojeda a arresto domiciliario en Villarrica, donde permaneció solo una semana.

Ojeda está imputado por dos delitos de fraude al Fisco consumado y uno frustrado, en el marco de la arista Manicure del caso Convenios.

La investigación apunta al traspaso de más de $730 millones desde el Gobierno Regional a las fundaciones Folab y Educc, para cursos que nunca se realizaron en Temuco y Padre Las Casas.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Kast responde a Boric: “No se hace cargo de su fracasa...

El Mandatario aludió a “una sinvergüenzura tremenda”, detrás de la columna del asesor de Kast, Cristián Valenzuela, a raíz del texto “Parásitos”, donde se critica a los funcionarios públicos que se aprovechan del Estado. El Jefe de Estado participó en un acto relacionado al pago de la Deuda Histórica y Valoración de la Labor Docente, donde abordó la columna del asesor.

Leer mas
Nacional

Boric rinde homenaje a piloto que murió en Campos de H...

En el acto oficial de inicio del pago de la deuda histórica de los profesores, en la Escuela República de Austria de Quinta Normal, el Mandatario dijo que “después de una intensa búsqueda por parte de la FACH, del Ejército, en donde estuvimos, por cierto, todos coordinados, logramos hallar el helicóptero, a tres de sus tripulantes con vida, pero desgraciadamente el capitán Sergio Hidalgo Silva, fue encontrado fallecido”.

Leer mas
Nacional

Interrupciones en Línea 1: registran personas sentadas...

Algunos usuarios reportaron esperas de hasta 10 minutos dentro de los vagones, aunque Metro aclaró que ya se “reestableció (el servicio)” y que se trabaja para recuperar la frecuencia habitual de los trenes.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/