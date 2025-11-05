Home Nacional "caso “muñeca bielorrusa”: este miércoles realizarán c..."

Caso “Muñeca bielorrusa”: Este miércoles realizarán control de detención de la pareja de Ángela Vivanco y otros dos abogados

Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema, se entregó la noche de este martes a Carabineros luego que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago emitiera una orden de captura en su contra.

Patricia Schüller Gamboa
En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se realizará este miércoles el control de detención y eventual formalización de los abogados Gonzalo Migueles -pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco-, Mario Vargas y Eduardo Lagos, detenidos en marco del caso “Muñeca Bielorrusa”.


Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, se entregó la noche de este martes a Carabineros luego que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago emitiera una orden de captura en su contra.

Se trata de una investigación que encabeza a fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, por presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, lavado de activos y cohecho. Este martes se emitieron las órdenes de detención contra los tres, quienes se entregaron a Carabineros.

Además, se allanaron sus domicilios, incluido el de Vivanco, en la Región Metropolitana, donde se incautaron computadores.

Migueles es investigado por presuntas gestiones para lograr nombramientos de jueces y de conservadores de bienes raíces, además de supuestos pagos indebidos en el marco del caso “Muñeca bielorrusa”.

En tanto, los abogados Vargas y Lagos también son indagados como representantes de la empresa chileno- bielorrusa Belaz Movitec SpA.

Se trata de un consorcio formado por la chilena Movitec S.A. y Belaz, una fábrica estatal de Bielorrusia, que participó en un proceso de licitación de Codelco con el objeto de proveer los servicios de movimiento de tierra masivo para la preproducción y construcción de caminos.

El consorcio estuvo en litigio con Codelco y terminó ganando el caso en la Corte Suprema en la misma sala que alcanzó a presidir en varias ocasiones la exministra Vivanco.

