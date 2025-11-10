Home Nacional "caso muñeca bielorrusa: se retoma audiencia y se resolverían las ..."

Caso Muñeca Bielorrusa: Se retoma audiencia y se resolverían las prisiones preventivas

Con testimonios, depósitos, seguimientos y georreferenciaciones de los teléfonos de los imputados, la Fiscalía Regional de Los Lagos y el 0S7 de Carabineros sustentan la acusación por supuestos pagos de coimas de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas a la destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

Según consignó El Mercurio, durante las dos jornadas de formalización en el marco del caso Muñeca Bielorrusa, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, junto con el persecutor Marco Muñoz, expusieron los antecedentes para imputar por los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos a la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles, y a los abogados Vargas y Lagos.

Este lunes se retomarán los alegatos en el tribunal, donde podrían comenzar con sus descargos las defensas, que se oponen a la medida cautelar de prisión preventiva que fue solicitada por la Fiscalía.

Pese a la gran cantidad de antecedentes en contra de los imputados, contenidos en 14 tomos de la carpeta de investigación, las dudas y diferencias sobre lo ocurrido han comenzado a dividir el debate que se espera se intensifique en la reanudación de la audiencia de este lunes.

La defensa ha dado luces de su posición con cuestionamientos a la prueba, sobre todo aquellas relacionadas con la ubicación de los imputados al momento de los hechos, que se sostienen, entre otras evidencias, en las georreferenciaciones de los teléfonos de los imputados, realizadas por Carabineros.

