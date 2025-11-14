Home Nacional "caso muñeca bielorrusa: suprema inició sumario administrativo con..."

Caso Muñeca Bielorrusa: Suprema inició sumario administrativo contra ministro Simpertigue

El medio digital Reportea reveló que a dos días de concluir el enfrentamiento judicial entre el consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM) y Codelco, el magistrado viajó en un crucero junto a su esposa y el abogado Eduardo Lagos, quien se encuentra imputado en dicha causa.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El Pleno de la Corte Suprema inició este viernes un sumario administrativo en contra del ministro Diego Simpertigue, tras aparecer involucrado en la arista Muñeca Bielorrusa.

El medio digital Reportea reveló que a dos días de concluir el enfrentamiento judicial entre el consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM) y Codelco, el magistrado viajó en un crucero junto a su esposa y el abogado Eduardo Lagos, quien se encuentra imputado en dicha causa.

Simpertegui habría participado de dos resoluciones “intermedias” a favor del consorcio bielorruso durante ese proceso. El ministro no asistió al Pleno durante esta jornada haciendo uso de un día administrativo.

El presidente del Colegio de Abogados y excontralor general de la República, Ramiro Mendoza, llamó a la Corte Suprema a abrir un cuaderno de remoción en contra del ministro Simpertigue, tras aparecer involucrado en el caso.

Según el sitio Reportea, Simpertigue habría viajado a Europa en un crucero de lujo junto al abogado Eduardo Lagos, imputado en el caso y las esposas de ambos. El viaje se habría concretado dos días después del último pago a la exministra Ángela Vivanco.

Tras esta nueva nueva revelación, Mendoza declaró que “tiene que investigarlo la Corte Suprema y abrir un cuaderno como lo hizo con la ministra Vivanco”.

En ese sentido afirmó que a lo menos existe un conflicto ético, el que las instancias correspondientes tendrán que evaluar si es conflicto de interés u otro.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Primer reo “común” ingresó la noche de este jueves al ...

Según información proporcionada por La Tercera, se trata de Clemente Espinoza Fuentes, un hombre de 75 años, quien fue condenado por el delito de violación de menor de 14 años a 15 años de cárcel en el año 2012.

Leer mas
Nacional
Exjugador Manuel Neira sufre robo de su vehículo en lo...

Personal de Carabineros logró ubicar a los sujetos en la intersección de Los Damascos con Pedro Aguirre Cerda, en Huechuraba, iniciándose un seguimiento. Durante la huida, los individuos abandonaron el vehículo de la víctima y continuaron escapando a pie. No se registraron detenidos ni lesionados.

Leer mas
Nacional
Incidentes en el Instituto Nacional: overoles blancos ...

De acuerdo a lo informado a Emol, la rectoría del instituto decidió suspender las clases, por lo menos del bloque AM

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/