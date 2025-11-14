Caso Muñeca Bielorrusa: Suprema inició sumario administrativo contra ministro Simpertigue

El Pleno de la Corte Suprema inició este viernes un sumario administrativo en contra del ministro Diego Simpertigue, tras aparecer involucrado en la arista Muñeca Bielorrusa.



El medio digital Reportea reveló que a dos días de concluir el enfrentamiento judicial entre el consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM) y Codelco, el magistrado viajó en un crucero junto a su esposa y el abogado Eduardo Lagos, quien se encuentra imputado en dicha causa.



Simpertegui habría participado de dos resoluciones “intermedias” a favor del consorcio bielorruso durante ese proceso. El ministro no asistió al Pleno durante esta jornada haciendo uso de un día administrativo.



El presidente del Colegio de Abogados y excontralor general de la República, Ramiro Mendoza, llamó a la Corte Suprema a abrir un cuaderno de remoción en contra del ministro Simpertigue, tras aparecer involucrado en el caso.



Según el sitio Reportea, Simpertigue habría viajado a Europa en un crucero de lujo junto al abogado Eduardo Lagos, imputado en el caso y las esposas de ambos. El viaje se habría concretado dos días después del último pago a la exministra Ángela Vivanco.



Tras esta nueva nueva revelación, Mendoza declaró que “tiene que investigarlo la Corte Suprema y abrir un cuaderno como lo hizo con la ministra Vivanco”.



En ese sentido afirmó que a lo menos existe un conflicto ético, el que las instancias correspondientes tendrán que evaluar si es conflicto de interés u otro.