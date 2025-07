Caso “Rey de Meiggs”: abogado de empresario detenido afirma inocencia de su representado

Wilson Verdugo Díaz, empresario gastronómico detenido en el caso del asesinato de José Reyes Ossa -conocido como el “Rey de Meiggs”- enfrenta una acusación que su defensa considera infundada y prematura.



Su abogado, Luis Inostroza, sostuvo este jueves que su representado no tiene participación alguna en los hechos, y que aún no han recibido todos los antecedentes por parte de la Fiscalía. “No existe ningún elemento que nos permita por lo menos entender hasta ahora que él podría tener algún grado de participación”.



Inostroza insistió en que “hasta ahora, no existe ningún elemento concreto que vincule a Verdugo con el crimen ocurrido el pasado 19 de junio en Ñuñoa”, donde la víctima fue abordada por desconocidos que le dispararon múltiples veces desde un vehículo. El abogado adelantó que “esperamos conocer los detalles durante la audiencia programada para esta tarde”.



Verdugo, dueño del restaurante “La Vaquita Sabrosa”, se mostró sorprendido por su detención y mantiene su postura de inocencia. Inostroza también fue consultado por la relación entre su cliente y Reyes Ossa, ya que se confirmó su presencia en el velorio del empresario. “Son aspectos personales. Él estuvo muy afectado por lo ocurrido y le resulta llamativo lo que se ha señalado”, indicó.



Según los antecedentes iniciales, Verdugo habría pagado cerca de 30 millones de pesos a los presuntos sicarios en el marco de un supuesto conflicto comercial. Con su detención, ya son cuatro los imputados en el caso. Uno de los sicarios, Alberto Carlos Mejía, se encuentra prófugo.