Home Nacional "caso sqm: justicia absuelve a longueira, enríquez-ominami, contes..."

Caso SQM: Justicia absuelve a Longueira, Enríquez-Ominami, Contesse y el resto de imputados

La magistrada María Teresa Barrientos indicó que el tribunal concluyó que “en el presente caso, existe una violación flagrante al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable que afecta a todos los acusados, siendo la única forma de subsanar tal afectación e impedir que se perpetúe la adopción de una decisión absolutoria”.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

Este miércoles, el Tercer Tribunal del Juicio Oral en lo Penal leyó el veredicto respecto al caso SQM, donde se determinó absolver a los los ocho acusados, incluido el exministro Pablo Longueira, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y el exgerente general de la empresa, Patricio Contesse. 

Según consignó Emol, la magistrada María Teresa Barrientos, presidenta de la Tercera Sala, indicó en la audiencia que el tribunal, “por mayoría”, concluyó que “en el presente caso, existe una violación flagrante al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable que afecta a todos los acusados, siendo la única forma de subsanar tal afectación e impedir que se perpetúe la adopción de una decisión absolutoria”.

“Es necesario aclarar que, aun cuando los acusados no se encuentren en prisión preventiva o sujetos a arresto domiciliario actualmente, (…) tanta ha sido la dilación en la resolución de la causa, que las penas requeridas estarían prácticamente cumplidas, lo que evidencia aún más la vulneración a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable”, añadió.

En este sentido, apuntó a que “la tramitación de la causa en examen se ha extendido por un lapso excesivo y que inciden tal demora la sobreabundante evidencia ofrecida por el propio ente persecutor y la decisión de agrupar las investigaciones”.

“En este caso se ofrecieron por el persecutor más de 14 mil documentos, sorprendiendo que varios de los instrumentos ofrecidos se encontraban repetidos o contenidos de manera más genérica en los distintos medios de prueba. Lo anterior reveló un actuar poco prolijo y diligente del ente persecutor al ofrecer rendir la prueba, generándose diversos incidentes por este motivo durante el juicio, con la consecuente demora, en caso alguno atribuirle a las defensas”, añadió. 

Además, remarcó que “la extensión temporal de la investigación y el procedimiento en sí mismos hasta la obtención de una sentencia firme y ejecutoriada ha lesionado seriamente la situación jurídica de todos los acusados y acusadas, quienes estuvieron sujetos por largo tiempo a medidas cautelares privativas y restrictivas de su libertad personal”.

Los ocho acusados eran Pablo Longueira; Patricio Contesse; Marco Enríquez-Ominami, el ex asesor de este último, Cristián Warner; la exsecretaria de Longueira, Carmen Valdivieso; la exsecretaria de la UDI, Marisol Cavieres; el exdiputado DC, Roberto León; y el exembajador DC, Marcelo Rozas.

La Fiscalía los acusaba por una serie de presuntos delitos, vinculados al financiamiento irregular de la política, cohecho y soborno.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Longueira y caso SQM: A pesar del “alivio de est...

El exministro –consignó Emol- manifestó que “lo dije hace 10 años frente a todo el país, soy inocente, soy un hombre honesto y esta que ha sido por lejos la peor batalla en mi vida, la gané, porque no tengo tejado de vidrio, nunca he tenido”. El candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, remarcó en sus redes sociales: “Once años de persecución y un expediente vacío. Pusieron mi nombre en diversas causas en que no tenía nada que ver (…)”.

Leer mas
Vanguardia

Fran Maira denunció a su pareja por agresión en un hot...

La ex “Gran Hermano”, que actualmente es jurado en “¿Cuánto vale el show?”, acusó que el hombre la tomó de los brazos y la habría zamarreado. Además, presuntamente rompió los vidrios del vehículo de Maira.

Leer mas
Internacional

VIEO: El Louvre reabre tras el robo de joyas y Macron ...

Las filas de turistas volvieron a llenar este miércoles el Museo del Louvre, cuando aún no se supera la tormenta política y social que provocó el robo de joyas del pasado domingo. El mismo presidente francés, Emmanuel Macron, solicitó una “aceleración” de las “medidas de seguridad” en el Museo, mientras la presidenta y directora del museo, Laurence des Cars, compareció en el Senado para intentar explicar cómo los ladrones lograron robar joyas valoradas en 88 millones de euros del museo más visitado del mundo.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
25
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/