Cathy Barriga al salir de prisión preventiva: “Yo no soy lo que dicen y tampoco lo que me hicieron”

En medio de un tumulto de cámaras y personas, Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, salió del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel tras 135 días en prisión preventiva y luego que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara su prisión preventiva, reemplazándola por arresto domiciliario nocturno. Su liberación coincidió con su cumpleaños número 52.



Al salir, la exalcaldesa de Maipú dijo que “yo no soy lo que dicen y tampoco lo que me hicieron”, mientras que su abogado, Cristóbal Bonacic, calificó la medida como un acto de justicia que permitirá a Barriga estar con su familia, especialmente su hijo.



El defensor aseguró que “demostremos su inocencia en el juicio oral” y negó cualquier riesgo de fuga. Sin embargo, el Ministerio Público no descarta solicitar medidas más estrictas, ya que Barriga enfrenta nuevos cargos, incluyendo negociación incompatible, cuya reformalización será el próximo 15 de abril.