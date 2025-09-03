Home Nacional "cde acordó con wom pago de compensaciones de us$50 millones por r..."

CDE acordó con WOM pago de compensaciones de US$50 millones por retraso en 5G

El acuerdo cierra las acciones judiciales a nivel nacional e internacional actualmente vigentes, incluyendo una demanda arbitral de la empresa contra el Estado chileno en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).

Patricia Schüller Gamboa
El pleno del Consejo de Defensa del Estado (CDE) aprobó un acuerdo de transacción otorgando nuevos plazos a la empresa WOM para culminar el retrasado despliegue de la red nacional 5G.

Además, el acuerdo establece nuevas obligaciones en favor del Estado y determina plazos y exigencias a la empresa de manera de regularizar el desarrollo del servicio.

La transacción impone a WOM significativas compensaciones económicas que ascienden a 352.900 UF (US$14,3 millones) por garantías ejecutadas correspondientes al proyecto faltante al 7 de octubre de 2023, y una compensación adicional de 950.000 UF (US$38,5 millones) a beneficio fiscal por incumplimientos y multas.

Además, se exigirá la constitución de nuevas garantías por el proyecto restante, las cuales deberán actualizarse semestralmente según el avance de las obras.

El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, declaró que “el acuerdo constituye una buena oportunidad para proteger el mercado de las telecomunicaciones en Chile y compensar adecuadamente los incumplimientos en el despliegue oportuno de la Red 5G”.

Source Texto: Aton/ Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
6
