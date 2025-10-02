CDE decide no presentar querella contra gobernador Orrego por caso Procultura

El Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió que no interpondrá una querella contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco del caso Procultura.



Según consignó El Mercurio, la decisión del organismo ocurre luego de meses de análisis de los antecedentes que contiene la carpeta investigativa que elabora la Fiscalía de Antofagasta.



El presidente del CDE, Raúl Letelier, explicó que “el Consejo de Defensa del Estado ha decidido no interponer querella contra el gobernador Claudio Orrego por considerar que con los antecedentes disponibles al día de hoy no se observan conductas constitutivas de delito”.



Hasta ahora, el Consejo de Defensa del Estado solo tiene una querella por “apropiación indebida” contra la representante legal de la fundación Procultura, María Constanza Gómez, en calidad de autora.